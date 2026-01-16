Beylikdüzü'nde kaynakçı kazaya sebep olunca kavga çıktı

Beylikdüzü, E-5 Karayolu'nda Haramidere mevkiinde sıra beklemeden yan yola geçiş için 'kaynakçılık' diye tabir edilen şekilde araya girmeye çalışan sürücü kazaya sebep olunca hasar alan araçtaki gençler araçtan indi.

Maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler arasında önce tartışma yaşanırken, kısa sürede olay büyüdü. Araçta bulunan iki genç, maddi hasarlı kazaya neden olan sürücüye saldırdı. Dakikalarca duran trafikte vatandaşlar ise duruma korna çalarak tepki gösterdi. Yaşananlar kameraya yansıdı.

İstanbul trafiğinin en yoğun yaşandığı bölgelerden olan Beylikdüzü Haramidere bölgesinde kaynak sorunu her geçen gün daha fazla kaza ve kavgaya neden olmaya devam ediyor. Onlarca araç orta ve sol şeritten ani manevralar yaparak sağ şeride geçmeye çalışan sürücüler kazaya davetiye çıkarıyor. Sürücülerin kural tanımaz davranışları havadan da görüntülenirken, vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi.