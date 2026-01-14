Menü Kapat
Otomobil
 Ömer Faruk Dogan

Arabanızda varsa hemen söküp atın: İşte kazaya davetiye çıkaran 6 otomobil aksesuarı

Araçlarını kişiselleştirmek isteyen sürücüler dikkat: Masum görünen koltuk kılıflarından sahte emniyet kemeri tokalarına kadar birçok popüler aksesuar, kaza anında koruma sağlamadığı gibi hayati tehlikeye de neden olabiliyor. İşte asla kullanmamanız gereken 6 otomobil aksesuarı.

14.01.2026
14.01.2026
Kişiselleştirme tutkusu hemen hemen her otomobil kullanıcısında var. Fabrika çıkışı standart donanımlarla yetinmeyen kişiler araçlarını kendi zevklerine göre yeniden tasarlamak istiyor. SlashGear sitesinin haberine göre, dünya genelinde aksesuar sektörü yarım trilyon doları aşkın bir pazar hacmine ulaşmış durumda.

Ancak tabii ki madalyonun bir de görünmeyen yüzü var: Bu parçaları aracınıza ekleyerek haberiniz bile olmadan güvenliğinizi riske atabilirsiniz. Uzmanlar, sürücülerin masum gördüğü bazı eklentilerin hayati tehlike oluşturabileceğine dikkat çekiyor. İşte kullanılması önerilmeyen ve sürüş güvenliğini tehdit eden 6 aksesuar:

1) KOLTUK KILIFLARI

Koltuk kılıfları, döşemeleri aşınmaya karşı koruması ve iç mekana şık bir hava katması nedeniyle sıkça tercih ediliyor. Özellikle deri koltukların güneş ışınları veya dökülen sıvılar nedeniyle deforme olmasını engellemek isteyenler, çözümü kılıf kullanmakta buluyorlar.

Fakat madalyonun diğer yüzünde ciddi bir güvenlik açığı yatmakta. Otomobil üreticileri, hava yastıklarını koltukların belirli bölgelerine entegre ediyor. Sonradan takılan ve koltuğu sıkıca saran kılıflar, kaza anında hava yastıklarının açılmasını engelleyebiliyor. Hatta açılmaya çalışan hava yastığı kılıf nedeniyle şekil değiştirerek yolcuların yaralanma riskini dahi artırabiliyor.

Arabanızda varsa hemen söküp atın: İşte kazaya davetiye çıkaran 6 otomobil aksesuarı

2) DİREKSİYON KILIFLARINA DİKKAT EDİN

Tıpkı koltuklarda olduğu gibi direksiyon simidini korumak veya estetik görünüm kazandırmak amacıyla kullanılan direksiyon kılıfları da risk taşıyan aksesuarlar arasında yer alıyor. Kullanılan malzemenin kalitesine bağlı olarak direksiyona zarar verebilen bu ürünler asıl tehlikeyi sürüş esnasında yapıyor.

Direksiyona tam oturmayan veya kaygan malzemeden üretilen kılıflar tercih ederseniz, ne olduğunu bile anlamadan kontrolünüzü kaybedebilirsiniz. Uzmanlar, illa kullanılacaksa terlemeyi önleyen ve kaymayan kauçuk veya silikon bazlı ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.

Arabanızda varsa hemen söküp atın: İşte kazaya davetiye çıkaran 6 otomobil aksesuarı

3) YAN SANAYİ PASPASLARI KULLANMAYIN

Kişisel zevkler veya maliyet kaygılarıyla tercih edilen paspaslar, araç zeminine tam uyum sağlamadığı takdirde büyük bir tehlikeye dönüşebilir. Orijinal üreticiler her aracın zemin ölçülerine göre özel tasarım yapıyorlar ancak yan sanayi ürünlerde buna pek dikkat edilmiyor.

Standart dışı paspaslar sürüş esnasında kayarak fren pedalının altına sıkışabiliyor. Haliyle sürücünün yavaşlamasını veya durmasını engelleyerek kontrolün tamamen yitirilmesine yol açabiliyor. Bu sebeple mümkün mertebe orijinal paspasları kullanmaya özen göstermenizde fayda var.

Arabanızda varsa hemen söküp atın: İşte kazaya davetiye çıkaran 6 otomobil aksesuarı

4) PARLAK LED FARLAR

Gece sürüşlerinde yolu net görebilmek hayati önem taşır. Ancak halojen ampullere kıyasla çok daha parlak ve odaklanmış bir ışık yayan LED farlar, karşı şeritten gelen sürücüler için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Araştırmalara göre bilhassa yaşlı sürücülerin parlamadan sonra tekrar normal görüşe dönmesi yaklaşık dokuz saniye sürüyor. Bu sebeple de istenmeyen kazaların yaşanabileceğine dikkat çekiliyor.

Arabanızda varsa hemen söküp atın: İşte kazaya davetiye çıkaran 6 otomobil aksesuarı

5-6) BARDAKLIKLAR VE SAHTE EMNİYET KEMERİ TOKALARI

Araç içindeki bardaklıkların yetersiz kalması sürücüleri havalandırma ızgaralarına veya konsolun farklı noktalarına ek bardaklık takmaya itiyor. Ancak bu aparatların ani manevralarda yerinden çıkma ve sıcak içeceklerin dökülme tehlikesi bulunuyor.

Arabanızda varsa hemen söküp atın: İşte kazaya davetiye çıkaran 6 otomobil aksesuarı

Öte yandan emniyet kemeri ikaz sesini susturmak için kullanılan "sahte tokalar" ise listeye giren en tehlikeli aksesuarların başında geliyor. Kaza anında yaralanma riskini yarı yarıya azaltan emniyet kemerini devre dışı bırakan aparatlar, araç içindekileri tamamen korumasız bırakıyor.

