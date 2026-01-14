Honda'nın klasikleşmiş 'H' logosu değişiyor: İşte yeni tasarımın detayları

Otomotiv dünyasının köklü üreticilerinden Honda elektrikli araçlara geçiş sürecinde görsel kimliğinde küçük anca simgesel bir değişikliğe gidiyor. Şirket, 2027 yılından itibaren yollara çıkacak araçlarında ve bayilikler dahil olmak üzere her alanda kullanılacak yeni amblemini duyurdu. Carscoops'un haberine göre, markanın klasikleşmiş H işareti revize edildi.

HANGİ MODELLERDE KULLANILACAK?

Markanın görsel kimliğindeki değişim, akıllara yeni logonun sadece elektrikli araçlarda mı yoksa benzinli modellerde de mi kullanılacağı sorusunu getirdi. Honda yetkilileriyle yapılan görüşmelerde konuya açıklık getirildi.

Şirketin sözcüsü, yeni H işaretinin 2027 sonrasında piyasaya sürülecek elektrikli (EV) ve hibrit (HEV) modellerde uygulanacağını belirtti. Yetkili isim, benzinli modeller hakkındaysa şimdilik paylaşılacak bir detay bulunmadığını ifade etti.

İLK KEZ 0 SERİSİ KONSEPTLERİNDE GÖRÜLDÜ

Yenilenen logo, ilk olarak 2024 başlarında tanıtılan Honda'nın 0 Serisi konseptlerinde sahneye çıkmıştı. ABD'nin Ohio eyaletinde üretilmesi planlanan 0 SUV modeli, logoyu taşıyan ilk seri üretim araç olmaya aday gösteriliyor. Daha önce 2026'da piyasaya sürülmesi beklenen aracın, yeni rozetin teyit edilen kullanım tarihi olan 2027'de kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.

Japon üretici, 0 SUV modelini takiben yine aydınlatmalı ambleme sahip 0 Saloon modelini tanıtacak. Ayrıca küresel pazar için geliştirilen ve özellikle Japonya ile Hindistan pazarlarına odaklanan kompakt 0 Alpha SUV modeli de sırada bekliyor.

PRELUDE VE SUPER-ONE SON TEMSİLCİLER OLABİLİR

Honda, tamamen elektrikli ürün gamının yanı sıra güncellenmiş amblemin yeni hibrit araçlarında da yer alacağını doğruladı. Şirket, 2027 ile 2031 yılları arasında daha yüksek verimlilik ve performans vadeden güncellenmiş e:HEV hibrit sistemine sahip 13 yeni aracı yollara çıkarmayı planlıyor.

Mevcut planlamaya göre Prelude coupe ve yakında tanıtılacak Super-One hatchback, üreticinin amblem güncellemesi yapmayı tercih etmemesi durumunda eski logoyu taşıyan son yeni modeller arasında yer alabilir.

1963 yılından beri markanın imzası olan H işareti; 1969, 1981, 1991 ve 2001 yıllarında çeşitli tasarımsal değişikliklere uğramıştı.