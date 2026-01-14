Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Honda'nın klasikleşmiş 'H' logosu değişiyor: İşte yeni tasarımın detayları

Honda, 2027 yılından itibaren elektrikli ve hibrit araçlarında kullanacağı yeni logosunu tanıttı. Yenilenen tasarımın ilk olarak Ohio'da üretilecek 0 SUV modelinde ve ardından gelecek 0 Saloon ile Alpha SUV modellerinde kullanılması planlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Honda'nın klasikleşmiş 'H' logosu değişiyor: İşte yeni tasarımın detayları
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 11:08

Otomotiv dünyasının köklü üreticilerinden Honda elektrikli araçlara geçiş sürecinde görsel kimliğinde küçük anca simgesel bir değişikliğe gidiyor. Şirket, 2027 yılından itibaren yollara çıkacak araçlarında ve bayilikler dahil olmak üzere her alanda kullanılacak yeni amblemini duyurdu. Carscoops'un haberine göre, markanın klasikleşmiş H işareti revize edildi.

HANGİ MODELLERDE KULLANILACAK?

Markanın görsel kimliğindeki değişim, akıllara yeni logonun sadece elektrikli araçlarda mı yoksa benzinli modellerde de mi kullanılacağı sorusunu getirdi. Honda yetkilileriyle yapılan görüşmelerde konuya açıklık getirildi.

Şirketin sözcüsü, yeni H işaretinin 2027 sonrasında piyasaya sürülecek elektrikli (EV) ve hibrit (HEV) modellerde uygulanacağını belirtti. Yetkili isim, benzinli modeller hakkındaysa şimdilik paylaşılacak bir detay bulunmadığını ifade etti.

Honda'nın klasikleşmiş 'H' logosu değişiyor: İşte yeni tasarımın detayları

İLK KEZ 0 SERİSİ KONSEPTLERİNDE GÖRÜLDÜ

Yenilenen logo, ilk olarak 2024 başlarında tanıtılan Honda'nın 0 Serisi konseptlerinde sahneye çıkmıştı. ABD'nin Ohio eyaletinde üretilmesi planlanan 0 SUV modeli, logoyu taşıyan ilk seri üretim araç olmaya aday gösteriliyor. Daha önce 2026'da piyasaya sürülmesi beklenen aracın, yeni rozetin teyit edilen kullanım tarihi olan 2027'de kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.

Japon üretici, 0 SUV modelini takiben yine aydınlatmalı ambleme sahip 0 Saloon modelini tanıtacak. Ayrıca küresel pazar için geliştirilen ve özellikle Japonya ile Hindistan pazarlarına odaklanan kompakt 0 Alpha SUV modeli de sırada bekliyor.

Honda'nın klasikleşmiş 'H' logosu değişiyor: İşte yeni tasarımın detayları

PRELUDE VE SUPER-ONE SON TEMSİLCİLER OLABİLİR

Honda, tamamen elektrikli ürün gamının yanı sıra güncellenmiş amblemin yeni hibrit araçlarında da yer alacağını doğruladı. Şirket, 2027 ile 2031 yılları arasında daha yüksek verimlilik ve performans vadeden güncellenmiş e:HEV hibrit sistemine sahip 13 yeni aracı yollara çıkarmayı planlıyor.

Mevcut planlamaya göre Prelude coupe ve yakında tanıtılacak Super-One hatchback, üreticinin amblem güncellemesi yapmayı tercih etmemesi durumunda eski logoyu taşıyan son yeni modeller arasında yer alabilir.

1963 yılından beri markanın imzası olan H işareti; 1969, 1981, 1991 ve 2001 yıllarında çeşitli tasarımsal değişikliklere uğramıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otomobil ile çarpıştılar, metrelerce havaya savruldular! Kaza anları kamerada
ETİKETLER
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.