Otomobil ile çarpıştılar, metrelerce havaya savruldular! Kaza anları kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Adile N.Y.'nin kullandığı motosiklet, Ahmet T. yönetimindeki otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışmayla motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Gamze Y., metrelerce havaya savruldu. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.