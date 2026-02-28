Türk deniz devriye uçağı NATO'ya damga vurdu! Denizaltı savunma tatbikatı kamerada

Türk P-72 deniz devriye uçağı, NATO'nun en önemli gelişmiş denizaltı savunma tatbikatı olan Dinamik Manta 2026 sırasında, 28 Şubat Cumartesi günü Akdeniz'de bir denizaltıyı başarıyla tespit edip izledi. 2.000 ila 5.000 feet irtifalarda faaliyet gösteren P-72 mürettebatı, TCG I. İnönü denizaltısının yerini belirledi. 23 Şubat'ta başlayan ve 6 Mart'a kadar sürecek olan Dinamik Manta, Akdeniz'in orta kesiminde, Sicilya kıyıları açıklarında düzenleniyor.