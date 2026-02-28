İran, ABD üslerini vuruyor! Bahreyn'de İHA'lı saldırı

ABD ve İsrail, İran'a yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. İran'da birçok nokta füzelerle ve savaş uçaklarıyla hedef alınırken İran'dan da karşılık gecikmedi. İran ordusu İsrail'e doğru çok sayıda füze ateşledi. İsrail ve ABD İran'daki hedefleri vururken, İran'da bölgedeki ABD üslerini hedef alıyor. En son gelen görüntülerde; Bahreyn'de ABD üssünün vurulma anı ortaya çıktı. İşte o görüntüler...