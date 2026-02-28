Survivor 2026 Acun’u kızdıran anlar! Yayınlanırsa program yayından kalkar

Ekranların fenomen yarışması Survivor 2026, gündem olmaya devam ediyor. Yarışmacıların nefes kesen mücadeleleri ekranlara gelirken, yeni bölüm fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Programın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı, yeni bölüm fragmanında bir yarışmacının ağza alınmayacak sözler sarf ettiğini ve bu yayınlanırsa programın 3-4 gün yayından kalkacağını ifade etti. İşte detaylar…

SURVİVOR 2026 ACUN’U KIZDIRAN ANLAR!

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026, yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği Survivor 2026, sevilerek takip ediliyor. Öyle ki yarışmacın her bir bölümü gündeme geliyor.

Survivor 2026’nın yeni bölüm fragmanı gündem olurken, Acun Ilıcalı’yı kızdıran anlar damga vurdu. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, bir yarışmacının yaptığı konuşma yüzünden programın zarar görebileceğinden söz etti.

YAYINLANIRSA PROGRAM YAYINDAN KALKAR

Yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı’yı kızdıran anlar gündem olurken, ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, bir yarışmacının ağza alınmayacak sözler sarf ettiğini açıkladı. Programın yapımcısı ve sunucusu olan Acun Ilıcalı’nın bu sözlerinden sonra yeni bölüm fragmanı sosyal medya da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Reyting rekortmeni Survivor, yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanıyla adeta dikkatleri üzerine çekti. Acun Ilıcalı’nın ada konseyinde bir yarışmacının sarf ettiği sözler sonunda programın yayından kaldırabileceğini ifade etti.

Acun Ilıcalı’yı kızdıran olay merak edilirken, sert ifadeleri gündeme damga vurdu. Yeni bölüm fragmanın yayınlanmasıyla, şimdiden merakla beklenen Survivor 2026 TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Olayla alakalı yapım ekibinde henüz isim hakkında bir açıklama yapılmamışken, tüm ayrıntıların yeni bölümde netlik kazanması bekleniyor. Sosyal medyanın da gündeminde yer alan olay arama motorlarında en çok aratılan konuların başında geliyor.

SURVİVOR 2026’DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor 2026 sezonun da en son elenen isim merak edildi. 22 Şubat Pazar günü oynanan ödül oyunu sonrası oyunu kazanan takım Ünlüler olurken, Gönüllüler Takımı’ndan Eren ve Engincan’ın eleme düellosu oynandı. Oynanan düello sonunda kazanan isim Engincan olurken Eren adaya veda etti.