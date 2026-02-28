Menü Kapat
TGRT Haber
Survivor 2026 Acun'u kızdıran anlar! Yayınlanırsa program yayından kalkar

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026, yeni bölüm fragmanıyla gündeme geldi. Programın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı, bir yarışmacının ağza alınmayacak sözler sarf ettiğini açıklamasıyla Survivor 2026 yeni bölümü merak edildi. Adeta Acun Ilıcalı'yı kızdıran sözler yayınlanırsa programın 3-4 gün yayından kaldırılacağı da fragmanda ifade edildi.

Survivor 2026 Acun’u kızdıran anlar! Yayınlanırsa program yayından kalkar
Ekranların fenomen yarışması , gündem olmaya devam ediyor. Yarışmacıların nefes kesen mücadeleleri ekranlara gelirken, fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Programın sunucusu ve yapımcısı , yeni bölüm fragmanında bir yarışmacının ağza alınmayacak sözler sarf ettiğini ve bu yayınlanırsa programın 3-4 gün yayından kalkacağını ifade etti. İşte detaylar…

SURVİVOR 2026 ACUN’U KIZDIRAN ANLAR!

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026, yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği Survivor 2026, sevilerek takip ediliyor. Öyle ki yarışmacın her bir bölümü gündeme geliyor.

Survivor 2026 Acun’u kızdıran anlar! Yayınlanırsa program yayından kalkar

Survivor 2026’nın yeni bölüm fragmanı gündem olurken, Acun Ilıcalı’yı kızdıran anlar damga vurdu. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, bir yarışmacının yaptığı konuşma yüzünden programın zarar görebileceğinden söz etti.

Survivor 2026 Acun’u kızdıran anlar! Yayınlanırsa program yayından kalkar

YAYINLANIRSA PROGRAM YAYINDAN KALKAR

Yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı’yı kızdıran anlar gündem olurken, ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, bir yarışmacının ağza alınmayacak sözler sarf ettiğini açıkladı. Programın yapımcısı ve sunucusu olan Acun Ilıcalı’nın bu sözlerinden sonra yeni bölüm fragmanı sosyal medya da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Survivor 2026 Acun’u kızdıran anlar! Yayınlanırsa program yayından kalkar

Reyting rekortmeni Survivor, yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanıyla adeta dikkatleri üzerine çekti. Acun Ilıcalı’nın ada konseyinde bir yarışmacının sarf ettiği sözler sonunda programın yayından kaldırabileceğini ifade etti.

Survivor 2026 Acun’u kızdıran anlar! Yayınlanırsa program yayından kalkar

Acun Ilıcalı’yı kızdıran olay merak edilirken, sert ifadeleri gündeme damga vurdu. Yeni bölüm fragmanın yayınlanmasıyla, şimdiden merakla beklenen Survivor 2026 TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Survivor 2026 Acun’u kızdıran anlar! Yayınlanırsa program yayından kalkar

Olayla alakalı yapım ekibinde henüz isim hakkında bir açıklama yapılmamışken, tüm ayrıntıların yeni bölümde netlik kazanması bekleniyor. Sosyal medyanın da gündeminde yer alan olay arama motorlarında en çok aratılan konuların başında geliyor.

Survivor 2026 Acun’u kızdıran anlar! Yayınlanırsa program yayından kalkar

SURVİVOR 2026’DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor 2026 sezonun da en son elenen isim merak edildi. 22 Şubat Pazar günü oynanan ödül oyunu sonrası oyunu kazanan takım Ünlüler olurken, Gönüllüler Takımı’ndan Eren ve Engincan’ın düellosu oynandı. Oynanan düello sonunda kazanan isim Engincan olurken Eren adaya veda etti.

Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Fikret Orman tanık olarak dinlendi
Survivor 2026 Gönüllüler takımı kaybetmenin faturasını Lina’ya kesti! Engincan ve Lina’nın adada sesleri yükseldi!
