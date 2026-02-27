Survivor 2026 Gönüllüler takımı kaybetmenin faturasını Lina’ya kesti! Engincan ve Lina’nın adada sesleri yükseldi!

Survivor 2026 Gönüllüler takımında iletişim oyunu sonrası tansiyon yükseldi. Kritik oyunu kaybetmenin morali bozukluğu adaya sert tartışmalar olarak yansırken, oklar Lina’ya çevrildi. Engincan, takımın performans düşüklüğünün sebebinin Lina olduğunu açıkça dile getirince ikili arasında sesler yükseldi.

ENGİNCAN VE LİNA’NIN ADADA SESLERİ YÜKSELDİ

Lina’nın oyun sonrası gözyaşlarını tutamaması bazı takım arkadaşlarını rahatsız ederken, adada gergin anlar yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tüm Gönüllüler takımını etkisi altına aldı. Konsey öncesi yaşanan bu kriz, takım içindeki dengelerin değişeceğinin sinyalini verdi.

Engincan, iletişim ödülünü, dokunulmazlıkları ve ödül oyunlarının hepsini Lina yüzünden kaybettiklerini iddia etti. Engincan’ın sözleri daha da sertleşti. “ Sen parkurda ağlıyorsun. Sen buraya geliyoruz ağlıyorsun. Sürekli ağlıyorsun. Ben bunu görmek zorunda değilim. Yapamıyorsan git o zaman neden bağırmayacağım? Sürekli ajitasyon yapıyorsun sen. Sürekli halka oynuyorsun. “ sözleri ikili arasında gerilim dolu anların yaşanmasına neden oldu.

LİNA RAMAZAN VE NAGİHAN İLE DERTLEŞTİ

Survivor 2026 Gönüllüler adasında sular durulmuyor. Engincan’la yaşadığı sert tartışmanın ardından Lina, gözyaşları içinde Ramazan ve Nagihan’ın yanına giderek içini döktü. Takım içinde “sürekli ağlamak” ve “halka oynamak”la suçlanmasına tepki gösteren Lina, bu eleştirilerin haksız olduğunu söyledi. Duygusal yapısının yanlış yorumlandığını belirtti.

Ramazan ve Nagihan ise Lina’ya daha farklı bir pencereden yaklaştı. İkili, oyun sırasında sergilediği rahat tavırların ve mağlubiyet sonrası verdiği tepkilerin takım arkadaşları tarafından yanlış anlaşılabileceğini dile getirdi. Özellikle kritik anlarda daha odaklı ve mücadeleci bir duruş sergilemesi gerektiğini vurgulayan Ramazan, takım ruhunun önemine dikkat çekti.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Büşra Yalçın

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Murat Arkın

Seren Ay Çetin

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Onur Alp Çam

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR