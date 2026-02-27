Menü Kapat
Magazin
Editor
Editor
 Funda Aydın

Survivor 2026 Gönüllüler takımı kaybetmenin faturasını Lina’ya kesti! Engincan ve Lina’nın adada sesleri yükseldi!

Survivor 2026 Gönüllüler adasında iletişim oyunu sonrası gerilim dolu anlar yaşandı. Engincan ve Lina arasında yaşanılan gerilim tüm adadaki yarışmacıları etkisi altına aldı. Lina’nın sürekli ağlaması takım arkadaşlarının rahatsız etti. Engincan Gönüllüler takımının kaybetmesinin sebebinin Lina olduğunu dile getirdi.

Gönüllüler takımında iletişim oyunu sonrası tansiyon yükseldi. Kritik oyunu kaybetmenin morali bozukluğu adaya sert tartışmalar olarak yansırken, oklar Lina’ya çevrildi. Engincan, takımın performans düşüklüğünün sebebinin Lina olduğunu açıkça dile getirince ikili arasında sesler yükseldi.

ENGİNCAN VE LİNA’NIN ADADA SESLERİ YÜKSELDİ

Lina’nın oyun sonrası gözyaşlarını tutamaması bazı takım arkadaşlarını rahatsız ederken, adada gergin anlar yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tüm Gönüllüler takımını etkisi altına aldı. Konsey öncesi yaşanan bu kriz, takım içindeki dengelerin değişeceğinin sinyalini verdi.

Survivor 2026 Gönüllüler takımı kaybetmenin faturasını Lina’ya kesti! Engincan ve Lina’nın adada sesleri yükseldi!

Engincan, iletişim ödülünü, dokunulmazlıkları ve ödül oyunlarının hepsini Lina yüzünden kaybettiklerini iddia etti. Engincan’ın sözleri daha da sertleşti. “ Sen parkurda ağlıyorsun. Sen buraya geliyoruz ağlıyorsun. Sürekli ağlıyorsun. Ben bunu görmek zorunda değilim. Yapamıyorsan git o zaman neden bağırmayacağım? Sürekli ajitasyon yapıyorsun sen. Sürekli halka oynuyorsun. “ sözleri ikili arasında gerilim dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Survivor 2026 Gönüllüler takımı kaybetmenin faturasını Lina’ya kesti! Engincan ve Lina’nın adada sesleri yükseldi!

LİNA RAMAZAN VE NAGİHAN İLE DERTLEŞTİ

Survivor 2026 Gönüllüler adasında sular durulmuyor. Engincan’la yaşadığı sert tartışmanın ardından Lina, gözyaşları içinde Ramazan ve Nagihan’ın yanına giderek içini döktü. Takım içinde “sürekli ağlamak” ve “halka oynamak”la suçlanmasına tepki gösteren Lina, bu eleştirilerin haksız olduğunu söyledi. Duygusal yapısının yanlış yorumlandığını belirtti.

Survivor 2026 Gönüllüler takımı kaybetmenin faturasını Lina’ya kesti! Engincan ve Lina’nın adada sesleri yükseldi!

Ramazan ve Nagihan ise Lina’ya daha farklı bir pencereden yaklaştı. İkili, oyun sırasında sergilediği rahat tavırların ve mağlubiyet sonrası verdiği tepkilerin takım arkadaşları tarafından yanlış anlaşılabileceğini dile getirdi. Özellikle kritik anlarda daha odaklı ve mücadeleci bir duruş sergilemesi gerektiğini vurgulayan Ramazan, takım ruhunun önemine dikkat çekti.

Survivor 2026 Gönüllüler takımı kaybetmenin faturasını Lina’ya kesti! Engincan ve Lina’nın adada sesleri yükseldi!

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Büşra Yalçın
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Murat Arkın
  • Seren Ay Çetin
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
  • Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Onur Alp Çam
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
Survivor 2026 Gönüllüler takımı kaybetmenin faturasını Lina'ya kesti! Engincan ve Lina'nın adada sesleri yükseldi!

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
#Gönüllüler Takımı
#Engincan Ural
#Survivor 2026
#Lina
#Nagihan Nefise Kavgası
#Magazin
TGRT Haber
