Lina ve Gözde arasında “ Yaverlik” krizi! Lina takımdaki sırları deşifre etti!

Survivor 2026’da dokunulmazlık oyunu sonrası yaşananlar ada konseyine damga vurdu. Oyun sırasında Gözde’nin Büşra’ya yönelik sözlerine karşı Lina’nın onu savunması, ikili arasında büyük bir krizin fitilini ateşledi. Gözde’nin Lina’ya “yaverlik yapıyorsun” sözleri tansiyonu yükseltirken, tartışmaya Nagihan da dahil oldu. Lina’nın oyun sırasında ve kamp hayatında yaşananları açık açık dile getirmesi, takım içindeki gizli gerilimleri ortaya çıkardı.

SURVİVOR GÖZDE’DEN LİNA’YA “YAVERLİK” İMASI

Büşra Yalçın’ın Ünlüler takımına geçmesiyle Gözde’nin tavrında değişimler oldu. Dokunulmazlık oyunu sırasında Büşra’nın dikkatini dağıtmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. Gözde’nin söylemleri üzerine Lina’nın Büşra’yı savunması dokunulmazlık oyunu sırasında ortamın gerilmesine yol açtı.

Oyun sırasında “ Yaver, sus. Yaverlerle muhatap olmuyorum.” sözleri üzerine Gözde, “ Yaverlik tanımını yap da bilelim kendinden anlat. Kendin sezonundan. Bana öyle anlattılar ateş başında” diyerek Büşra Yalçın’a söylemlerde bulundu.

LİNA’DAN GÖZDE’YE TEPKİ

Gözde ve Büşra ikilisinin karşılıklı söylemleri üzerine Lina, tepki gösterdi. Lina, “ Ezbere cümle kursun işte. Engincan yandan bir şey söylesin sen bir yandan bir şey söyle.” Sözleri üzerine Gözde, “ Tamam ama sana ne ki? Ben burada takımımı destekliyorum.

Takımım içinde herkese de lafımı sokarım anladın mı? “ şeklinde karşılık verdi. Oyun sırasında yapılan tartışmaya Nagihan’da dahil oldu. Oyundaki performansı etkilediklerini düşünen Nagihan, “ Arkadaşlar oyun oynuyoruz. Dokunulmazlık oyununda sen Büşra’yı savunacaksan git o zaman oraya” şeklinde sert tepki gösterdi.

LİNA ADA KONSEYİNDE TAKIMIN SIRLARINI DÖKTÜ

Lina, Büşra ve Gözde arasındaki yaverlik konusu ada konseyine taşındı. Acun Ilıcalı’nın sorusuna karşılık açıklamada bulunan Lina, takım içerisinde kızların neler yaptığını ortaya çıkardı. Lina, “ Yaverlik konusunda ben de Büşra’ya sonuna kadar katılıyorum.

Nisanur’la yaşadığı dostluğu gördük. Her gün Nisa’nın dedikodusunu yapıyor. Sinsi kelimesi bir insan olsaydı, bence Gözde olurdu.” diyerek sert eleştirilerde bulundu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Büşra Yalçın

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Murat Arkın

Seren Ay Çetin

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Eren Semerci

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Onur Alp Çam

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

