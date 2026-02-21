Lina ve Gözde arasında “ Yaverlik” krizi! Lina takımdaki sırları deşifre etti!

Kategoriler
Survivor 2026’da dokunulmazlık oyunu sonrası yaşananlar ada konseyine damga vurdu. Oyun sırasında Gözde’nin Büşra’ya yönelik sözlerine karşı Lina’nın onu savunması, ikili arasında büyük bir krizin fitilini ateşledi. Gözde’nin Lina’ya “yaverlik yapıyorsun” sözleri tansiyonu yükseltirken, tartışmaya Nagihan da dahil oldu. Lina’nın oyun sırasında ve kamp hayatında yaşananları açık açık dile getirmesi, takım içindeki gizli gerilimleri ortaya çıkardı.
Büşra Yalçın’ın Ünlüler takımına geçmesiyle Gözde’nin tavrında değişimler oldu. Dokunulmazlık oyunu sırasında Büşra’nın dikkatini dağıtmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. Gözde’nin söylemleri üzerine Lina’nın Büşra’yı savunması dokunulmazlık oyunu sırasında ortamın gerilmesine yol açtı.
Oyun sırasında “ Yaver, sus. Yaverlerle muhatap olmuyorum.” sözleri üzerine Gözde, “ Yaverlik tanımını yap da bilelim kendinden anlat. Kendin sezonundan. Bana öyle anlattılar ateş başında” diyerek Büşra Yalçın’a söylemlerde bulundu.
Gözde ve Büşra ikilisinin karşılıklı söylemleri üzerine Lina, tepki gösterdi. Lina, “ Ezbere cümle kursun işte. Engincan yandan bir şey söylesin sen bir yandan bir şey söyle.” Sözleri üzerine Gözde, “ Tamam ama sana ne ki? Ben burada takımımı destekliyorum.
Takımım içinde herkese de lafımı sokarım anladın mı? “ şeklinde karşılık verdi. Oyun sırasında yapılan tartışmaya Nagihan’da dahil oldu. Oyundaki performansı etkilediklerini düşünen Nagihan, “ Arkadaşlar oyun oynuyoruz. Dokunulmazlık oyununda sen Büşra’yı savunacaksan git o zaman oraya” şeklinde sert tepki gösterdi.
Lina, Büşra ve Gözde arasındaki yaverlik konusu ada konseyine taşındı. Acun Ilıcalı’nın sorusuna karşılık açıklamada bulunan Lina, takım içerisinde kızların neler yaptığını ortaya çıkardı. Lina, “ Yaverlik konusunda ben de Büşra’ya sonuna kadar katılıyorum.
Nisanur’la yaşadığı dostluğu gördük. Her gün Nisa’nın dedikodusunu yapıyor. Sinsi kelimesi bir insan olsaydı, bence Gözde olurdu.” diyerek sert eleştirilerde bulundu.
