SON DAKİKA!
Tümü
Magazin
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Lina ve Gözde arasında “ Yaverlik” krizi! Lina takımdaki sırları deşifre etti!

Survivor 2026’da dokunulmazlık oyunu sonrası sular durulmuyor. Lina’nın Büşra’yı savunması Gözde ile arasında büyük bir tartışmaya yol açtı. “Yaverlik” suçlaması gerilimi artırırken, Nagihan’ın da dahil olmasıyla ada konseyi karıştı. Lina’nın konseyde yaptığı açıklamalar takım içindeki dengeleri sarstı ve gizli kalan sıkıntıları gün yüzüne çıkardı.

Lina ve Gözde arasında “ Yaverlik” krizi! Lina takımdaki sırları deşifre etti!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.02.2026
19:42
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
19:42

Survivor 2026’da dokunulmazlık oyunu sonrası yaşananlar ada konseyine damga vurdu. Oyun sırasında Gözde’nin Büşra’ya yönelik sözlerine karşı Lina’nın onu savunması, ikili arasında büyük bir krizin fitilini ateşledi. Gözde’nin Lina’ya “yaverlik yapıyorsun” sözleri tansiyonu yükseltirken, tartışmaya Nagihan da dahil oldu. Lina’nın oyun sırasında ve kamp hayatında yaşananları açık açık dile getirmesi, takım içindeki gizli gerilimleri ortaya çıkardı.

SURVİVOR GÖZDE’DEN LİNA’YA “YAVERLİK” İMASI

Büşra Yalçın’ın Ünlüler takımına geçmesiyle Gözde’nin tavrında değişimler oldu. Dokunulmazlık oyunu sırasında Büşra’nın dikkatini dağıtmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. Gözde’nin söylemleri üzerine Lina’nın Büşra’yı savunması dokunulmazlık oyunu sırasında ortamın gerilmesine yol açtı.

Lina ve Gözde arasında “ Yaverlik” krizi! Lina takımdaki sırları deşifre etti!

Oyun sırasında “ Yaver, sus. Yaverlerle muhatap olmuyorum.” sözleri üzerine Gözde, “ Yaverlik tanımını yap da bilelim kendinden anlat. Kendin sezonundan. Bana öyle anlattılar ateş başında” diyerek Büşra Yalçın’a söylemlerde bulundu.

Lina ve Gözde arasında “ Yaverlik” krizi! Lina takımdaki sırları deşifre etti!

LİNA’DAN GÖZDE’YE TEPKİ

Gözde ve Büşra ikilisinin karşılıklı söylemleri üzerine Lina, tepki gösterdi. Lina, “ Ezbere cümle kursun işte. Engincan yandan bir şey söylesin sen bir yandan bir şey söyle.” Sözleri üzerine Gözde, “ Tamam ama sana ne ki? Ben burada takımımı destekliyorum.

Lina ve Gözde arasında “ Yaverlik” krizi! Lina takımdaki sırları deşifre etti!

Takımım içinde herkese de lafımı sokarım anladın mı? “ şeklinde karşılık verdi. Oyun sırasında yapılan tartışmaya Nagihan’da dahil oldu. Oyundaki performansı etkilediklerini düşünen Nagihan, “ Arkadaşlar oyun oynuyoruz. Dokunulmazlık oyununda sen Büşra’yı savunacaksan git o zaman oraya” şeklinde sert tepki gösterdi.

Lina ve Gözde arasında “ Yaverlik” krizi! Lina takımdaki sırları deşifre etti!

LİNA ADA KONSEYİNDE TAKIMIN SIRLARINI DÖKTÜ

Lina, Büşra ve Gözde arasındaki yaverlik konusu ada konseyine taşındı. Acun Ilıcalı’nın sorusuna karşılık açıklamada bulunan Lina, takım içerisinde kızların neler yaptığını ortaya çıkardı. Lina, “ Yaverlik konusunda ben de Büşra’ya sonuna kadar katılıyorum.

Lina ve Gözde arasında “ Yaverlik” krizi! Lina takımdaki sırları deşifre etti!

Nisanur’la yaşadığı dostluğu gördük. Her gün Nisa’nın dedikodusunu yapıyor. Sinsi kelimesi bir insan olsaydı, bence Gözde olurdu.” diyerek sert eleştirilerde bulundu.

Lina ve Gözde arasında “ Yaverlik” krizi! Lina takımdaki sırları deşifre etti!

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Büşra Yalçın
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Murat Arkın
  • Seren Ay Çetin
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
  • Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Eren Semerci
  • Gözde Bozkurt
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Onur Alp Çam
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
Lina ve Gözde arasında “ Yaverlik” krizi! Lina takımdaki sırları deşifre etti!

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
ETİKETLER
#Gözde Şeker
#Survivor 16 Mart
#Lina
#Nagihan Nefise Kavgası
#Ada Konseyi
#Magazin
TGRT Haber
