Gecekonduda yangın faciası! Kanepede uyurken can verdi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2864 Sokak'taki bir gecekonduda saat 23.45 sıralarında yangın çıktı. Binanın giriş katındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürdü. Kanepede yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 60'lı yaşlarında olduğu ve evde kiracı olarak yaşadığı öğrenildi. Üst katta yaşayan ev sahibi Ali H. (67) ise dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı. Ölen kişinin cenazesi kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.