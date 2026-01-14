Renault’un en büyük ve en lüks SUV’u tanıtıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Renault, bugüne kadarki en büyük ve en lüks SUV modeli Filante’yi tanıttı. Güney Kore’de üretilecek model; hibrit motoru, ileri teknolojileri ve iddialı boyutlarıyla markanın yeni vitrini olmaya hazırlanıyor.
Filante, ilk bakışta modern LED aydınlatmalarıyla dikkat çeken güçlü ön yüzü, temiz ve aerodinamik siluetiyle kendini belli ediyor. Arka bölümdeki kaslı hatlar da bu iddiayı tamamlıyor. 4.915 mm uzunluk ve 2.820 mm aks mesafesi, Filante’yi Renault’nun mevcut tüm modellerinin önüne taşıyor. Avrupa’daki Austral, Espace ve Rafale ile Güney Kore’de satılan Grand Koleos bile bu ölçülerin gerisinde kalıyor. Açıkçası, boyut konusunda marka sınırlarını biraz zorluyor.
Kapıyı açtığınızda, daha ilk anda teknoloji ağırlıklı bir iç mekân karşılıyor. Orta konsolda, Renault’nun “OpenR Panorama Screen” adını verdiği yan yana konumlandırılmış üç adet 12,3 inçlik ekran yer alıyor. Buna 25,6 inçlik artırılmış gerçeklik destekli head-up display de eklenince, ortaya oldukça iddialı bir sürücü alanı çıkıyor. Sistem, Avrupa’daki Renault modellerinde olduğu gibi Google tabanlı Android işletim sistemiyle çalışıyor; ancak genel atmosfer daha premium, daha özenli.
Donanım seviyesine göre Arkamys veya Bose ses sistemi, panoramik cam tavan ve üç bölgeli otomatik klima gibi özellikler sunuluyor. Geniş gövde, arka koltuklarda ferah bir yaşam alanı sağlarken, 654 litrelik bagaj hacmi Filante’yi aile kullanımı için de oldukça cazip kılıyor. Yani hem konfor hem de pratiklik bir arada.
Teknik tarafta Filante, Grand Koleos’ta da kullanılan Geely kaynaklı CMA platformu üzerine inşa edilmiş durumda. Bu altyapı; Volvo, Polestar ile Lynk & Co modellerinde de kendini kanıtlamış bir mimari.
Kaputun altında Renault E-Tech 250 hibrit sistem görev yapıyor. Turbo beslemeli 1.5 litrelik benzinli motor, iki elektrik motoru, üç ileri DHT Pro otomatik şanzıman ve 1,64 kWsa kapasiteli batarya ile destekleniyor. Toplamda 247 beygir güç ve 565 Nm tork üreten sistem, Filante için tek seçenek olacak. Saf içten yanmalı bir motor alternatifi sunulmuyor; yani marka bu modelde hibrit çizgiyi net biçimde seçmiş.
Filante’nin üretimi, Renault’nun Güney Kore’deki Busan fabrikasında gerçekleştirilecek. Modelin pazara çıkışı Mart 2026 olarak planlanıyor; fiyatlar ise lansman yaklaştıkça açıklanacak. Renault’nun bu segmentteki iştahı boşuna değil: Güney Kore’de D ve E segmenti araçlar, toplam satışların yüzde 51,6’sını oluşturuyor.
Model, 2027’den itibaren Kolombiya, Şili ve Uruguay gibi Güney Amerika ülkeleri ile Körfez pazarlarına ihraç edilecek. Avrupa ise bu planın dışında tutuluyor.