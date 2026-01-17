Altın fiyatlarında rekor sonrası düşüş! İşte gram altının yeni fiyatı

Altın piyasasındaki hareketlilik hafta sonunda da devam ediyor. Dün fırlayan altın fiyatları bugün günü düşüşle açtı. Dün 6500 TL'ye göz kırpan altın fiyatları bugün ivmesini düşürdü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 17 Ocak 2026 Cumartesi altın fiyatları...