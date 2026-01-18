TOKİ Malatya kura sonuçları isim listesi açıklandı! TOKİ 9.659 konut kura çekimi sorgulama ekranı

TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları için nefesler tutuldu. Merkez, Akçadağ Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Yazıhan gibi ilçeler için kura çekimi bugün Kemal Sunal Konferans Salonu’nda tamamlandı. Kura çekiminin ardından asıl olarak belirlenen adaylar, başvuru yaptıkları bankalar ile sözleşme imzalayacak ve kura çekiminin ardından 1 ay içerisinde taksitlerini ödemeye başlayacak. Asıl olarak seçilen ve belirlenen tarihlerde istenilen belgeleri teslim etmeyenlerin yerine yedek talihliler çağırılacak. TOKİ Malatya kura sonucu ekranında adaylarının sıra numarası, banka numarası, başvuru tarihi, adı,soyadı, T.C. kimlik numarası, durumu (asıl/yedek) ve çekiliş numarası yer alacak. Peki TOKİ Malatya kura sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte, TOKİ Malatya kura çekimi sonuç sorgulama sayfası…

TOKİ MALATYA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

TOKİ 500 bin konut kampanyası kura çekimleri il il devam ediyor. Malatya’da 11 farklı ilçeye yapılacak konut için kura çekimi bugün tamamalndı ve isim listeleri paylaşıldı.

TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Malatya kura çekimi canlı yayınını takip etmeyenler için ise sonuçlar e-Devlet üzerinden veya alternatif olarak talep.toki.gov.tr adresinden paylaşılıyor. TOKİ Malatya kura sonucu isim listeleri henüz asıl ve yedek olarak duyurulmadı. Kura sonuçlarının en geç saat 20.00’a kadar paylaşılması bekleniyor.

TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları basılı veya mail yoluyla hak sahiplerine duyurulmuyor. Kura çekimi tamamlandıktan sonra adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan isim listesi ekranına gidebilecek. Kura çekiminin ardından isim listeleri PDF olarak hazırlandığından kura tamamlandıktan yaklaşık 1-2 saat sonra erişime açılıyor.

TOKİ Malatya kura sonuçları sorgulama ekranında asil olarak belirlenen adayların sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, adı,soyadı, başvuru tarihi, T.C kimlik numarası başvuru durumu çekiliş ve sıra no gibi bilgiler yer alacak.

MALATYA’DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ 500 bin konut dağılımı ilçe ilçe duyurulmuştu. Malatya merkez olarak da bilinen Battalgazi ve Yeşilyurt’ta toplam 8500 konut inşa edilecek. Akçağdağ’da 150 konut, Arapgir 30 konut, Arguvan 50 konut, Darende 65 konut, Doğanşehir 300 konut, Doğanyol 40 konut, Hekimhan 300 konut, Kale 75 konut, Kuluncak 70 konut ve Yazuhan’da 79 konut inşaa edilecek.

ASIL OLARAK ÇIKAN ADAYLAR SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcalar, idarenin tespit edeceği ve ilan edeceği tarihlerde bankalarda sözleşme imzalayacak.

Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama işlemleri yapılacak. Başvuru kategorisine göre adaylardan ikametgah belgesi, adrese kayıt belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, gelir belgesi vb istenecek.