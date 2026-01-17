Ayı ve yavruları köy yolunda koştu! O anlar kameralarda

Artvin'in Ardanuç ilçesinde Kutlu köyü yolunda ilginç bir olay yaşandı. Köye araçlarıyla giden vatandaşların önüne bir anda ayı ve yavruları çıktı. Bir süre araçların önünde koşan ayılar, daha sonra yol kenarından ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Bölgede son dönemlerde ayı hareketliliğinin arttığı ifade edilirken ayı ve yavrularının koşusu kameralara yansıdı...