Dükkanda öldüresiye darp edildi! O anlar kameralara yansıdı

Afyonkarahisar'da kendisine ait restoranda çalışan A.A.'nın yanına gelen K.C., oğlu U.C. ve arkadaşları S.İ., parka koydukları ve köfte ekmek sattıkları karavanın belediye tarafından kaldırılmasından A.A.'yı sorumlu tuttuklarını söyleyerek tartışmaya başladı. Tartışma büyürken K.C. ve oğlu U.C., saldırdıkları A.A.,'yı yumruk ve tekmelerle öldüresiye darp etti. Olay esnasında darpçı şahıslarla birlikte olan S.İ., ise yaşananları film izler gibi izledi. Yaklaşık 3 dakika süren dayak, saniye saniye kameralara yansıdı...