Yol ortasındaki kavga trafiği kilitledi! O anlar kamerada

Bursa'da cadde ortasında çıkan kavga sonrası ortalık savaş alanına döndü. Ringi andıran görüntüler yaşandı. Taraflar birbirlerine yumruk ve küfürle saldırdı. Vatandaşların müdahalesiyle kavga daha fazla büyümeden sona erdirilirken, olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanıp yaşanmadığına dair resmi bir bilgi paylaşılmadı. Trafik, tarafların bölgeden ayrılmasının ardından yeniden normale döndü.