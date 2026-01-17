Teröristler ile Suriye ordusu arasında sıcak çatışma! O anlar kameralara yansıdı

Suriye ordusu bugün başlattığı operasyonla birlikte Fırat Nehri’nin batı yakasına ilerliyor. Suriye ordusu, ilk hedef olan Deyr Hafir bölgesinden başlayan operasyonda Meskene, Rakka ve Dibsi Afnan kasabasında kontrolün sağlandığını açıkladı.

Öte yandan zaman zaman teröristler ile sıcak çatışmaya giren Suriye ordusunun o anlarına dair görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde YPG'nin kadın kolu YPJ ve PKK'lı teröristler ile Suriye ordusu arasında Dibsi Afnan'da şiddetli çatışmalar yaşandığı ileri sürüldü.