Acil nakit mi gerekiyor? İhtiyaç kredisi için oranlar değişti! İşte 200 bin lira çekerseniz ödeyeceğiniz rakam

Ocak 17, 2026 16:50
1
İhtiyaç kredisi

İhtiyaç kredisi için yarış giderek hızlanıyor. Bankalar müşteri çekebilmek amacıyla 2026 yılının ilk ayında ihtiyaç kredisi faizlerinde yarışıyorlar. Peki acil nakit ihtiyacı olan bir vatandaş en düşük faizli ve en uygun ödeme koşullu krediyi hangi bankadan alabilir? İşte 200 bin lira kredinin 12 ay vadede ödeme şartları...

2
QNB – Faizsiz Fırsat

QNB – Faizsiz Fırsat

60.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi

25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans

Faiz Oranı: %0

Toplam: 85.000 TL
 

3
GetirFinans – İhtiyaç Kredisi

GetirFinans – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 21.980 TL

Toplam Ödeme: 264.756 TL

 

4
Akbank – 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Akbank – 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,55

Aylık Taksit: 23.744 TL

Toplam Ödeme: 285.932 TL
 

5
GetirFinans – Yeni Müşterilere Özel Düşük Faizli Fırsat (20 Ocak’a Kadar)

GetirFinans – Yeni Müşterilere Özel Düşük Faizli Fırsat (20 Ocak’a Kadar)

50.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %1,99 faizli kredi

500.000 TL’ye kadar %3,49’dan başlayan faizler

 

6
DenizBank – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

DenizBank – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

65.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli kredi

25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans

Toplam: 90.000 TL
 

7
Akbank – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

Akbank – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

35.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi

25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli taksitli avans

Toplam: 60.000 TL
 

8
Garanti BBVA – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

Garanti BBVA – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

50.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi

25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans

Toplam: 75.000 TL
 

9
Enpara.com – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

Enpara.com – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

125.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %2,99 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi

Akbank – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

100.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0,99 faizli kredi
 

10
TEB – İhtiyaç Kredisi

TEB – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 21.171 TL

Toplam Ödeme: 255.051 TL
 

11
CEPTETEB – İhtiyaç Kredisi

CEPTETEB – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 21.171 TL

Toplam Ödeme: 255.051 TL

 

12
TEB – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

TEB – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

125.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %2,99 faizli kredi

25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans

 

13
Yapı Kredi – İhtiyaç Kredisi

Yapı Kredi – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %5,09

Aylık Taksit: 24.669 TL

Toplam Ödeme: 297.027 TL

 

14
DenizBank – İhtiyaç Kredisi

DenizBank – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,61

Aylık Taksit: 22.176 TL

Toplam Ödeme: 267.113 TL
 

15
Anadolubank – Sigortalı Dijital İhtiyaç Kredisi

Anadolubank – Sigortalı Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 21.011 TL

Toplam Ödeme: 252.133 TL
 

16
Enpara.com – Masrafsız İhtiyaç Kredisi

Enpara.com – Masrafsız İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 21.980 TL

Toplam Ödeme: 263.756 TL
 

17
QNB – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

QNB – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

150.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli %2,99 faizli ihtiyaç kredisi

 

18
İş Bankası – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

İş Bankası – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans

30.000 TL’ye kadar %0 faizli ek hesap

Toplam: 55.000 TL
 

19
Vakıf Katılım – İhtiyaç Finansmanı (Yeni Müşterilere Özel)

Vakıf Katılım – İhtiyaç Finansmanı (Yeni Müşterilere Özel)

Kâr Payı: %3,68

Aylık Taksit: 22.291 TL

Toplam Ödeme: 268.492 TL
 

20
Aktif Bank – İhtiyaç Kredisi

Aktif Bank – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 21.817 TL

Toplam Ödeme: 262.801 TL
 

21
Albaraka Türk – Kâr Paysız Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

Albaraka Türk – Kâr Paysız Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

60.000 TL’ye kadar vade farksız 6 taksit (kredi kartı)

40.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 kâr paylı ihtiyaç finansmanı

Toplam: 100.000 TL

Yıllık Ücret: Ücretsiz
 

22
İş Bankası – İhtiyaç Kredisi

İş Bankası – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,59

Aylık Taksit: 23.812 TL

Toplam Ödeme: 286.747 TL
 

23
ING – Dijital İhtiyaç Kredisi

ING – Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 21.654 TL

Toplam Ödeme: 260.852 TL

