Acil nakit mi gerekiyor? İhtiyaç kredisi için oranlar değişti! İşte 200 bin lira çekerseniz ödeyeceğiniz rakam

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İhtiyaç kredisi için yarış giderek hızlanıyor. Bankalar müşteri çekebilmek amacıyla 2026 yılının ilk ayında ihtiyaç kredisi faizlerinde yarışıyorlar. Peki acil nakit ihtiyacı olan bir vatandaş en düşük faizli ve en uygun ödeme koşullu krediyi hangi bankadan alabilir? İşte 200 bin lira kredinin 12 ay vadede ödeme şartları...
60.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
Faiz Oranı: %0
Toplam: 85.000 TL
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 21.980 TL
Toplam Ödeme: 264.756 TL
Faiz Oranı: %4,55
Aylık Taksit: 23.744 TL
Toplam Ödeme: 285.932 TL
50.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %1,99 faizli kredi
500.000 TL’ye kadar %3,49’dan başlayan faizler
65.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli kredi
25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans
Toplam: 90.000 TL
35.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi
25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli taksitli avans
Toplam: 60.000 TL
50.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans
Toplam: 75.000 TL
125.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %2,99 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi
Akbank – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)
100.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0,99 faizli kredi
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 21.171 TL
Toplam Ödeme: 255.051 TL
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 21.171 TL
Toplam Ödeme: 255.051 TL
125.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %2,99 faizli kredi
25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
Faiz Oranı: %5,09
Aylık Taksit: 24.669 TL
Toplam Ödeme: 297.027 TL
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 22.176 TL
Toplam Ödeme: 267.113 TL
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 21.011 TL
Toplam Ödeme: 252.133 TL
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 21.980 TL
Toplam Ödeme: 263.756 TL
150.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli %2,99 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
30.000 TL’ye kadar %0 faizli ek hesap
Toplam: 55.000 TL
Kâr Payı: %3,68
Aylık Taksit: 22.291 TL
Toplam Ödeme: 268.492 TL
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 21.817 TL
Toplam Ödeme: 262.801 TL
60.000 TL’ye kadar vade farksız 6 taksit (kredi kartı)
40.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 kâr paylı ihtiyaç finansmanı
Toplam: 100.000 TL
Yıllık Ücret: Ücretsiz
Faiz Oranı: %4,59
Aylık Taksit: 23.812 TL
Toplam Ödeme: 286.747 TL
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 21.654 TL
Toplam Ödeme: 260.852 TL