Kokaini buzdolabına sakladı, yakalanınca tutuştu

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 26 yaşındaki E.Ç.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Narkotik ekipleri şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'ndeki evine baskın gerçekleştirdi. Operasyonda E.Ç. gözaltına alındı.

KOKAİNİ BUZDOLABINA SAKLAMIŞ

Evde ekipler tarafından yapılan aramada hassas terazi, buzdolabı içerisinden 25,42 gram kokain ile 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"SATMIYORUM, İÇİCİYİM"

Emniyetteki ifadesinde "Uyuşturucu madde satmıyorum, içiciyim" dediği öğrenilen şüpheli işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.