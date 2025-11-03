TES memurlara zorunlu mu? 2026 yılında uygulanmaya başlayacak

31 Ekim 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2026 Yılı Cumhurbaşkanı Yıllık Programı'nda bütçe yönetimine ilişkin planlara yer verildi. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) 2026 yılında başlayacak.

Vatandaşlar tarafından TES memurlara zorunlu mu olduğu araştırılmaya başlandı.

TES MEMURLARA ZORUNLU MU?

Türkiye'de emeklilik döneminde gelir kaybını azalmak ve çalışanlara ek gelir sağlamak amacıyla geliştirilen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) kamu çalışanlarını da kapsayacak. 4/C statüsünde bulunan kadrolu devler memurları da TES sistemine zorunlu olarak katılım sağlayacak. Bu sayede memurlarda emeklilik dönemlerinde ek bir gelir elde etmiş olacak.

Söz konusu düzenleme kapsamında her ay net maaşlardan yüzde 3 oranında kesintiye gidilecek. Çalışandan yapılacak kesintiye ek olarak işverenden yüzde 1 oranında ilave katkı ödemesi alınacak. Toplanan prime devlet tarafından yüzde 30 destek verilecek.

TES'TEN ÇIKILABİLİYOR MU?

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla devreye alınması planlanan programdan çıkış için ise en az 10 yıl katılım şartı aranacak. Düzenlemeyle getirilecek istisnalar ile doğum, hac ibadeti veya askerlik gibi özel durumlarda ise belirli oranlarda sistemden para çekilebilecek.