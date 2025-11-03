Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Kilosu 600 bin lirayı buldu! Baharat değil sanki altın madeni

Tekirdağ’da yetiştirilen safranın kilosu bu yıl 600 bin TL’den satışa çıktı. Fiyatını duyanların şaşkına döndüğü safran baharatına fiyatı nedeniyle altın madeni gözüyle bakılıyor. Ancak zorlu üretim koşulları fiyatının hakkını verdiğini düşündürtüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kilosu 600 bin lirayı buldu! Baharat değil sanki altın madeni
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 12:06

Zorlu koşulları ve fiyatıyla en çok dikkat çeken baharatlar arasında yer alan safran, et, tavuk, balık ve sebze yemeklerinde, pilav ve salataların yanı sıra sütlü tatlılarda da kullanılıyor. Osmanlı mutfağının nadide baharatlarından olan safranın kilogram fiyatının bu yıl 600 bin TL’ye ulaşması ise gündeme damga vurdu.

Kilosu 600 bin lirayı buldu! Baharat değil sanki altın madeni

GENİŞ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gazioğlu Mahallesi’nde yetiştirilen safran, bölgede yeni yeni tanınıyor. Üretimi yoğun emek isteyen bu için her çiçekten yalnızca 3 tel stigma elde ediliyor. Üretimin bu denli zor olması nedeniyle de satışlar gram üzerinden gerçekleştiriliyor. 7 dönümlük bir araziden en fazla 3 kilogram ürün alınabilen safran, gastronomiden kozmetiğe, tekstilden tıbba kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Zahmeti ve nadir bulunması sebebiyle pahalı görünen safran, üreticilere göre aslında "Emeğin fiyatına denk, hatta ucuz bir şifa bitkisi" olarak görülüyor.

Kilosu 600 bin lirayı buldu! Baharat değil sanki altın madeni

“EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALIYORUZ”

Safran üretimine iki yıl önce başladığını belirten üretici Ateş Kazımlı, "Hasat için buradayız ve emeğimizin karşılığını alıyoruz. Safran birçok sektörde kullanılıyor. Özellikle gastronomi ve gıda sektöründe yaygın. Ayrıca ilaç, kozmetik ve tekstil sektöründe doğal boya olarak tercih ediliyor. Sinirleri yatıştırıcı, doğal antidepresan özelliği taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kilosu 600 bin lirayı buldu! Baharat değil sanki altın madeni

“GRAMI 400 LİRADAN BAŞLIYOR”

Toplamda 7 dönüme yakın bir alan işlediklerini belirten Kazımlı, "Burasını halka açtık, isteyen gelip safranı tanısın, görsün istiyoruz. Çünkü Trakya’da henüz çok bilinmiyor. İlk sene 100 kilo soğan ektiğinizde yaklaşık 400 gram baharat alırsınız. İkinci sene bu verim iki katına çıkar. Bu yıl toplamda 7 dönümlük alandan 2,5 ile 3 kilogram arasında ürün bekliyoruz. 2024-2025 döneminde kilogramı 400 bin lira civarındaydı ama bu sene 500 ila 600 bin liraya çıkması bekleniyor. Gramı 400 liradan başlıyor. Kaliteyi, hasat ve kurutma aşamasındaki özen belirliyor" ifadelerini kullandı.

Kilosu 600 bin lirayı buldu! Baharat değil sanki altın madeni


“PAHALI DEĞİL, TAM TERSİNE UCUZ"

Bir diğer yetiştirici Tayfun Çakırlar ise, "İki yıldır hasat yapıyoruz. Bu yıl çiçekleri biraz beklettik, gelen misafirlere de hasat deneyimi yaşatıyoruz. Normalde her gün sabah erken saatlerde topluyoruz. Kilosu 400 bindi, şimdi 500-600 bin liraya kadar çıktı. Ancak bu kilo kilo tüketilen bir ürün değil. Bir çay bardağına 2 tel yeterli. Tek tek elle toplanan bir ürün olduğu için bana göre pahalı değil, tam tersine ucuz bile sayılır" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en pahalı baharatı: 'Milli bitki' toprakla buluşuyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kalbe ve ruha şifa! Dünyanın en pahalı baharatının 1 gramı 500 lira
ETİKETLER
#fiyat
#üretim
#safranbolu
#baharat
#osmanlı mutfağı
#Takya
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.