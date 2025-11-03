Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Erzurum'da vahşi cinayet! Kovaladığı kadını sokak ortasında katletti: O detay kan dondurdu

Erzurum'da sabah saatlerinde vahşet yaşandı. Salih Aybaş isimli cani, sokak ortasında kovaladığı Nermin Tirit'i tabancayla vurarak öldürdü. Aybaş'ın Tirit'i rahatsız ettiği için bir süre cezaevinde yattığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 11:56

güne vahşi bir cinayetle uyandı. Bir site bahçesinde bulunan iki cesedin 52 yaşındaki Salih Aybaş ve 47 yaşındaki Nermin Tirit'e ait olduğu belirlendi. Aybaş'ın Tirit'i sokak ortasında kovaladığı ve tabanca ile vurarak öldürdüğü öğrenildi. Cinayetin ardından cani aynı tabanca ile etti. Aybaş ile ilgili ortaya çıkan gerçek ise kan dondurdu.

Erzurum'da vahşi cinayet! Kovaladığı kadını sokak ortasında katletti: O detay kan dondurdu

RAHATSIZ ETTİĞİ İÇİN HAPİS YATMIŞ

Salih Aybaş'ın 2 yıl önce Nermin Tirit'e yönelik eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği, 22 Ekim 2025 tarihinde tahliye olduğu belirtildi.

Erzurum'da vahşi cinayet! Kovaladığı kadını sokak ortasında katletti: O detay kan dondurdu

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erzurum'un ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana gelen sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrol sonucu, Salih Aybaş ve Nermin Tirit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler daha sonra Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmak üzere ambulanslara sevk edildi.

Erzurum'da vahşi cinayet! Kovaladığı kadını sokak ortasında katletti: O detay kan dondurdu

Nermin Tirit'in bir kurumda temizlik işçisi olarak çalıştığı, Salih Aybaş'ın da Nermin Tirit'e yönelik eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği ve geçtiğimiz ay tahliye olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma ve incelemesini sürdürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün ölümünde "cinayet" şüphelisi kızı Tuğyan Ülkem Gülter'den yeni paylaşım
Bağcılar'da kan donduran cinayet! Siparişi beğenmeyen arkadaşını vahşice katletti
ETİKETLER
#cinayet
#intihar
#erzurum
#yakutiye
#Salih Aybaş
#Nermin Tirit
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.