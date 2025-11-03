Erzurum'da vahşi cinayet! Kovaladığı kadını sokak ortasında katletti: O detay kan dondurdu

Erzurum güne vahşi bir cinayetle uyandı. Bir site bahçesinde bulunan iki cesedin 52 yaşındaki Salih Aybaş ve 47 yaşındaki Nermin Tirit'e ait olduğu belirlendi. Aybaş'ın Tirit'i sokak ortasında kovaladığı ve tabanca ile vurarak öldürdüğü öğrenildi. Cinayetin ardından cani aynı tabanca ile intihar etti. Aybaş ile ilgili ortaya çıkan gerçek ise kan dondurdu.

RAHATSIZ ETTİĞİ İÇİN HAPİS YATMIŞ

Salih Aybaş'ın 2 yıl önce Nermin Tirit'e yönelik eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği, 22 Ekim 2025 tarihinde tahliye olduğu belirtildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana gelen cinayet sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrol sonucu, Salih Aybaş ve Nermin Tirit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler daha sonra Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmak üzere ambulanslara sevk edildi.

Nermin Tirit'in bir kurumda temizlik işçisi olarak çalıştığı, Salih Aybaş'ın da Nermin Tirit'e yönelik eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği ve geçtiğimiz ay tahliye olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma ve incelemesini sürdürüyor.