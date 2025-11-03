Beş milyonluk iş makinesini saniyeler içinde çaldı! Kendini yağmurlukla sakladı

Sakarya Adapazarı’nda yaşanan hırsızlık olayı görenleri şaşkına çevirdi. Giydiği yağmurlukla kendini saklamaya çalışan hırsız, tarım, sanayi, inşaat, lojistik gibi birçok alanda kullanılan ve değeri 5 milyon liranın üzerinde olan iş makinesini saniyeler içinde çaldı.

Adapazarı Sabahattin Zaim Bulvarı yakınlarında meydana gelen olay kameralara yansıdı. Görüntülerde kendini üzerindeki yağmurlukla saklamaya çalışan şahıs, değeri 5 milyonun üzerinde olan iş makinesini çaldı. Hırsızın iş makinesi ile demir kapıya gelmesi, kapıyı açarak iş makinesini sürerek bölgeden ayrılması da görüntülerde yer aldı.