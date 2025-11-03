Diyarbakır'da hırsızlar boyut atladı! Tırın dorsesinden motorla koyun çaldılar

Diyarbakır'da Şanlıurfa yolu üzerinde görenlerin ağzını açık bırakan bir hırsızlık olayı yaşandı. Sepetli motosiklet kullanan iki kişi, seyir halindeki koyun taşıyan tıra arka kısmına yanaştı. Motosikletteki şahıslardan biri, tırın arka kapısını açarak içine girip koyunları sepetli motosiklete attı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar kısa sürede viral oldu.