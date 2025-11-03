Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Kuraklıkta yeni boyut! Flamingoların yuvasıydı, tamamen kurudu

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü, kuraklığın çarpıcı yüzünü gözler önüne seriyor. İki yıl öncesine kadar binlerce flamingoya ev sahipliği yapan göl tamamen kururken, gölün tabanında şimdi sadece kuşların ayak izleri görünüyor.

Kuraklıkta yeni boyut! Flamingoların yuvasıydı, tamamen kurudu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 10:51

Bin 463 hektar büyüklüğündeki Yarışlı Gölü, ’un en çok kuş ziyareti alan gölleri arasında yer alıyordu. Sadece flamingolarla sınırlı kalmayan kanatlı ziyaretçiler doğal dengenin devamını sağlarken aynı zamanda ziyaretçiler için de görsel şölen sunuyordu. Ancak göl nedeniyle son 5 yılda su tutamaz hale geldi. Kuraklığın çarpıcı boyutu ise bu yıl kendini gösterdi.

Kuraklıkta yeni boyut! Flamingoların yuvasıydı, tamamen kurudu

2 KAYNAKTAN SU GELMESİNİ BEKLİYOR

Her yıl flamingolar başta olmak üzere Angut, uzunbacak, kılıçgaga, düdükçün ve kumkuşu gibi toplam 141 türden binlerce kuşuna ev sahipliği yapan Yarışlı gölünde kuraklık telafisi zor boyutlara ulaştı. Önceleri Kümbet, Yarışlı, Kirse pınarları, Kadınca suyu, Başkuyu çayı ve yağışla beslenen göl, şimdilerde tarımdan arta kalan 2 kaynaktan suyunun gelmesini bekliyor.

Kuraklıkta yeni boyut! Flamingoların yuvasıydı, tamamen kurudu

ÖNEMLİ DOĞA ALANI (ÖDA) İLAN EDİLMİŞTİ

Etrafı onlarca mermer ve taş ocağıyla sarılı gölü besleyen kaynaklarla birlikte kuruyan gölü, flamingolar ve göçmen kuşlarda terk etti. Gölün içerisindeki adaya, vatandaşlar yürüyerek ya da araçları ile gidebiliyor, kuruyan göl yüzeyinde insanlara ait ayak izleri ve araçlara ait lastik izleri de rahatlıkla görülebiliyor. Dünyada tehdit altındaki dikkuyruk kuşlarının da kışladığı göl, Önemli Doğa Alanı (ÖDA) olarak da ilan edilse de geriye şimdilerde kurumuş göl yüzeyiyle çatlamış topraklar kaldı.

Kuraklıkta yeni boyut! Flamingoların yuvasıydı, tamamen kurudu

SULAR YOLLARA BİLE TAŞIYORDU

2 dönemdir Yarışlı Köyü Muhtarlığı yapan İsmail Eren (54), "1970 yıllarında gölümüzde sularımız çoktu. Yollara bile taşıyordu kış zamanlarında şimdi gölde su bile yok. Eskiden suyumuz boldu şimdi kalmadı. Aşağı yukarı 20 yıldır göl kurumaya başladı. Son 5 yılda da tamamen kurudu. Önceden gölle flamingonlar ve birçok kuş türü geliyordu. Şimdilerde kuruyan bir göl kaldı. Şimdilerde ara sıra tek tek kuşlar geliyor çok durmadan da gidiyorlar. Köyümüzde hali hazırda akan 2 tane suyumuz var. Bunlar çekilmedi ama azaldı, bu su da yeterli değil zaten. Gölde su varken tarım iyi oluyordu şimdi göl olmayınca tarım da etkilendi. Gölümüz koruma altına alınsın. Çocukluğumda her yer suydu şimdi gölün kenarından geçerken kuraklıktan başka bir şey hissedemiyorum. Eski günleri arıyoruz. Ben doğduğumdan beri göl vardı. Bu göl benden de öncesinde vardı. Gölümüz belki de bir asırdır vardı ama şimdi gölümüz yok" dedi.

Kuraklıkta yeni boyut! Flamingoların yuvasıydı, tamamen kurudu
