'Yürüyen tekerlekli sandalye' konsepti tanıtıldı: Engelleri yok eden tasarım

Toyota hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan yeni bir tekerlekli sandalye konseptini Japonya Mobilite Fuarı 2025'te sergiledi. Geleneksel tekerlekli sandalyelerin aksine merdiven çıkabilen ve katlanabilir bacaklara sahip olan 'Walk Me' adlı konsept, fuarın en dikkat çeken yeniliklerinden oldu.

Japonya Mobilite Fuarı 2025'te görücüye çıkan yeni cihaz, tekerlekli sandalyelerin erişemediği alanlarda kullanıcılara hareket özgürlüğü sağlıyor. Özellikle katlar arasında inip çıkma ve kullanıcıları arabalarına kadar kaldırma gibi geleneksel cihazların yetersiz kaldığı durumlarda büyük bir kolaylık vadediyor.

Toyota'nın otonom tekerlekli sandalye konsepti, klasik tekerleklerin yerine hayvan uzuvları gibi hareket edebilen dört adet robotik ve katlanabilir bacakla tasarlandı. Sadece yürüme ve merdiven tırmanma değil aynı zamanda yere oturma işlevini de yerine getirebiliyor.