Altın sert düşer! İslam Memiş'ten Kasım rallisi uyarısı

Finans Analisti İslam Memiş, geçtiğimiz ay hakkında değerlendirmede bulunarak Kasım ayı için piyasalar özelinde öngörülerini paylaştı. Altın, dolar, Euro, Bitcoin yatırımcıları için kritik destek seviyelerinin altını çizen Memiş, elinde birikimi olan herkese önemli çağrıda bulundu.
Bu hafta hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalar oldukça yoğun geçtiğini hatırlatan Memiş, "Amerika Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı. 2026 yılında da en az beş faiz indirimiyle karşılaşabileceğimizi düşünüyorum. BD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi arasında önemli bir görüşme gerçekleşti. İlişkiler yumuşadı ancak bu ticaret savaşının tamamen sona ereceğini düşünmüyorum" diyerek haftayı özetledi.
Genel itibarıyla küresel ve yurt içi piyasalar için oldukça stresli, belirsiz ve gergin bir ayı geride bıraktığımızı belirten Memiş, Kasım ayı için kötümser olmadığını hem içeride hem dışarıda daha pozitif bir hava beklentisi olduğunu açıkladı.
Borsa için öngörüsünü paylaşan Memiş, "Borsa İstanbul 100 endeksinin Kasım ayı için 11.800 hedefim geçerliliğini koruyor. Ancak bu yükselişin büyük bir getiri getireceğini düşünmüyorum. Yatırımcıların 11.300 puan üzerindeki hareketlere aldanmaması gerekiyor" dedi.
Dolar/TL kuru 42 lira seviyesinde haftayı tamamladığını belirten Memiş, bu rakamın sürpriz olmadığını 43,80–45,00 aralığında yıl sonu kapanışı öngörüsünün korunduğunu ifade etti.
Euro/TL kuru 48,67 seviyesinde ise kısa vadede 49, devamında 50 lira seviyelerine doğru bir yükseliş beklediğini belirtti.
Ons altının 4.005 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, geçtiğimiz haftalarda 3.885 dolara kadar sert bir düşüş yaşandığını söyledi. Memiş, "Bu, manipülatif bir düzeltmeydi. Fed sonrası tepki yükselişiyle 4.046 doları gördük. Ancak Kasım ayında tekrar düşüş yönlü bir trend bekliyorum. Ana destek seviyem 3.800 dolar. Bu seviye kalıcı olarak kırılmadığı sürece uzun vadede yükseliş beklentim devam ediyor" diyerek süreci açıkladı.
Gram altının Kapalıçarşı’da 5.645 TL seviyesinde olduğunu belirten Memiş, gram altın yatırımcısı için asıl belirleyicinin ons altın fiyatı olduğunu ve ons altının 3.800 doları gördüğünde gram altın için alım fırsatı oluşabileceğini söyledi.
"Brent petrol 64,11 dolar seviyesinde. Rusya–Ukrayna savaşından gelecek olası bir barış haberiyle fiyat 60 dolar altına sarkabilir. Böyle bir gelişme olursa altın ve gümüşte de sert düşüşler görülebilir" diyen Memiş, yatırımcıları bu düşüş konusunda uyardı.
Memiş, "Bitcoin şu anda 109.580 dolar seviyesinde. “Dolar mı, altın mı, gümüş mü, Bitcoin mi?” sorusunun yanıtı benim için net: Bitcoin. Euro ikinci sırada. Yıl sonuna kadar kripto para piyasasında ralli beklentim sürüyor. 120.000 dolar seviyesi üzeri hedeflerim arasında" diyerek kripto yatırımcılarını uyardı.