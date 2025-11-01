Altın sert düşer! İslam Memiş'ten Kasım rallisi uyarısı

Bu hafta hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalar oldukça yoğun geçtiğini hatırlatan Memiş, "Amerika Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı. 2026 yılında da en az beş faiz indirimiyle karşılaşabileceğimizi düşünüyorum. BD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi arasında önemli bir görüşme gerçekleşti. İlişkiler yumuşadı ancak bu ticaret savaşının tamamen sona ereceğini düşünmüyorum" diyerek haftayı özetledi.

