Afganistan'da şiddetli deprem

31 Ağustos'ta 6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 605 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişinin ise yaralandığı Afganistan'da bir şiddetli deprem daha kaydedildi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hulm bölgesinin 35 kilometre güney batısı olduğunu açıkladı. Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depremin, hasarına dair henüz açıklama yapılmadı.

2 EYLÜL'DE 5.2 İLE SALLANMIŞTI

USGS, 2 Eylül'de yine Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.