Afganistan'da şiddetli deprem

31 Ağustos'ta 6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 605 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişinin ise yaralandığı Afganistan'da bir şiddetli deprem daha kaydedildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hulm bölgesinin 35 kilometre güney batısı olduğunu açıkladı. Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depremin, hasarına dair henüz açıklama yapılmadı.
USGS, 2 Eylül'de yine Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.