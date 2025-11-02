Menü Kapat
20°
Gündem
 Selahattin Demirel

Kars'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Kars'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssü olarak Ermenistan'ın Şirak ili ile Kars'ın Akyaka ilçesinin arasını işaret etti. Kandilli Rasathanesi ise

Kars'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2025
18:54
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
19:16

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 'ta 4.2 büyüklüğünde bir meydana geldiğini bildirdi. Saat 18.49'da kaydedilen sarsıntının derinliği 6.52 kilometre olarak açıklandı.

https://x.com/DepremDairesi/status/1985012767019954627

SARSINTI ERMENİSTAN İLE KARS ARASINDA KAYDEDİLDİ

AFAD, depremin merkez üssü olarak 'ın Şirak kenti ile Kars'ın ilçesi arasındaki bölgeye dikkat çekti.

Kars'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

KANDİLLİ RASATHANESİ DE BİLDİRDİ

Kandilli Rasathanesi de büyüklüğünü 4.3 olarak bildirdiği depremin merkez üssü olarak Ermenistan'ı işaret etti. Kısa süreli panik sebebi olan sarsıntıyla ilgili olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

https://x.com/Kandilli_info/status/1985016058571362785

