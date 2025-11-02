Kars'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kars'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 18.49'da kaydedilen sarsıntının derinliği 6.52 kilometre olarak açıklandı.

https://x.com/DepremDairesi/status/1985012767019954627

SARSINTI ERMENİSTAN İLE KARS ARASINDA KAYDEDİLDİ

AFAD, depremin merkez üssü olarak Ermenistan'ın Şirak kenti ile Kars'ın Akyaka ilçesi arasındaki bölgeye dikkat çekti.

KANDİLLİ RASATHANESİ DE BİLDİRDİ

Kandilli Rasathanesi de büyüklüğünü 4.3 olarak bildirdiği depremin merkez üssü olarak Ermenistan'ı işaret etti. Kısa süreli panik sebebi olan sarsıntıyla ilgili olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

https://x.com/Kandilli_info/status/1985016058571362785