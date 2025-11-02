Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Peş peşe meydana gelen depremlerin ardından bugün saat 15.41 sularında 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin detayları AFAD duyurdu.

BALIKESİR'DE PEŞ PEŞE DEPREM

10 Ağustos ve 27 Ekim'de 6,1'lik depremlerle sarsılan Balıkesir Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası devam ediyor. Saat 15.41 sularında Balıkesirlileri korkutan bir deprem daha meydana geldi.

AFAD DEPREMİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de saat 15.41'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan sarsıntının derinliğinin 14.13 kilometre olarak ölçüldüğünü duyurdu.

https://x.com/DepremDairesi/status/1984965675216163021

