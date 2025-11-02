Evinizin altından fay hattı mı geçiyor? İstanbul’da deprem riski en yüksek ilçeler belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) Marmara Denizi'nden geçen kolu nedeniyle sürekli yüksek risk altında. Ancak bu risk, şehrin her yerinde aynı değil. Zemin yapısı, kıyıya yakınlık ve eski yapı stoku gibi faktörlerle riskin katlandığı ilçeler belli oldu.
Türkiye'nin ekonomik ve nüfus merkezi İstanbul, ne yazık ki coğrafi konumu nedeniyle bir deprem gerçeğiyle yaşamak zorundadır. Uzmanlar, Marmara Denizi’nden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın (KAF) beklenen büyük bir deprem üretme potansiyeli olduğu konusunda sürekli uyarıyor. Bu uyarılar karşısında, İstanbulluların bilmesi gereken en önemli şey, sadece fay hattına olan mesafenin değil, aynı zamanda bulundukları ilçenin zemin yapısının ve üzerindeki yapı stoğunun ne durumda olduğudur. AFAD, MTA ve akademik çalışmaların verileri, İstanbul’un risk haritasını net bir şekilde ortaya koyuyor.
İstanbul'daki deprem riskini belirleyen iki temel faktör vardır:
İstanbul’un Avrupa Yakası’nda, Marmara Denizi kıyısına yakın ve dolgu/alüvyon zemin üzerinde kurulu olan ilçeler, yüksek deprem riski taşıyan bölgelerin başında gelmektedir:
Anadolu Yakası'nda da Marmara kıyısına yakın olan ve dolgu zeminli bölgeler yüksek risk taşırken, yüksek ve iç kesimler daha güvenli kabul edilmektedir.
Evinizin riskli bir bölgede olması, paniğe kapılmanız gerektiği anlamına gelmez. Yapılması gerekenler şunlardır:
Unutmayın, deprem gerçeğiyle yaşamak, bilinçli ve hazırlıklı olmayı gerektirir. Yaşadığınız yerin riskini bilmek, geleceğinizi güvence altına almanın ilk adımıdır.