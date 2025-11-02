Evinizin altından fay hattı mı geçiyor? İstanbul’da deprem riski en yüksek ilçeler belli oldu

Türkiye'nin ekonomik ve nüfus merkezi İstanbul, ne yazık ki coğrafi konumu nedeniyle bir deprem gerçeğiyle yaşamak zorundadır. Uzmanlar, Marmara Denizi’nden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın (KAF) beklenen büyük bir deprem üretme potansiyeli olduğu konusunda sürekli uyarıyor. Bu uyarılar karşısında, İstanbulluların bilmesi gereken en önemli şey, sadece fay hattına olan mesafenin değil, aynı zamanda bulundukları ilçenin zemin yapısının ve üzerindeki yapı stoğunun ne durumda olduğudur. AFAD, MTA ve akademik çalışmaların verileri, İstanbul’un risk haritasını net bir şekilde ortaya koyuyor.