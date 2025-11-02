Filipinler'de şiddetli deprem

Çok sayıda adadan oluşan Filipinler yine şiddetli depremle sarsıldı. Ülkenin Negros Adası’nda 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin adada bulunan Mabinay kentinin 13 kilometre güneybatısında yaklaşık 142 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı. Depremde can ve mal kaybı bildirilmedi.

NE OLMUŞTU?

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 10 Ekim'de yaklaşık 10 saat arayla 7,4 ve 6,7 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, depremlerde 7 kişi yaşamını yitirmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, depremlerden 8 bin 436 kişinin etkilendiği belirtilmişti.

Ülkenin Palompon bölgesinin batı açıklarında ise 30 Eylül'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde, 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.