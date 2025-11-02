Fenerbahçe'den Beşiktaş'a derbi göndermeleri!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a adeta ağır taşlar geldi. Derbiyi kazanan Fenerbahçe, sosyal medyada Beşiktaş'ı hedef aldı.

FENERBAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ'A DERBİ GÖNDERMELERİ

Fenerbahçe; ilk olarak, '2 avans 3'te biter' dedi.

FENERBAHÇE'DEN 'BOĞAZIN TEK HAKİMİ' VURGUSU

https://x.com/Fenerbahce/status/1985063521390830067

FENERBAHÇE'DEN FATİH SULTAN MEHMET PAYLAŞIMI

Sarı lacivertlilerin diğer paylaşımında ise 'Siz bunun ne anlama geldiğini iyi biliyorsunuz' açıklamasıyla, Tedesco hakkında sosyal medyada yapılan Fatih Sultan Mehmet benzetmelerine selam verildi.

FENERBAHÇE'DEN ART ARDA PAYLAŞIMLAR

https://x.com/Fenerbahce/status/1985068407482392859

https://x.com/Fenerbahce/status/1985075041696874539

https://x.com/Fenerbahce_EN/status/1985065122369314880

https://x.com/Fenerbahce/status/1985079813401379050

https://x.com/Fenerbahce/status/1985082034323140780