Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a derbi göndermeleri!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanına çıkan Fenerbahçe, derbiden 3-2 galip ayrıldı. Sarı lacivertli kulüp, zafer sonrasında sosyal medyadan mesajlar verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a derbi göndermeleri!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 23:08
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 23:35

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a adeta ağır taşlar geldi. Derbiyi kazanan Fenerbahçe, sosyal medyada Beşiktaş'ı hedef aldı.

FENERBAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ'A DERBİ GÖNDERMELERİ

Fenerbahçe; ilk olarak, '2 avans 3'te biter' dedi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a derbi göndermeleri!

FENERBAHÇE'DEN 'BOĞAZIN TEK HAKİMİ' VURGUSU

https://x.com/Fenerbahce/status/1985063521390830067

FENERBAHÇE'DEN FATİH SULTAN MEHMET PAYLAŞIMI

Sarı lacivertlilerin diğer paylaşımında ise 'Siz bunun ne anlama geldiğini iyi biliyorsunuz' açıklamasıyla, Tedesco hakkında sosyal medyada yapılan Fatih Sultan Mehmet benzetmelerine selam verildi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a derbi göndermeleri!

FENERBAHÇE'DEN ART ARDA PAYLAŞIMLAR

https://x.com/Fenerbahce/status/1985068407482392859

https://x.com/Fenerbahce/status/1985075041696874539

https://x.com/Fenerbahce_EN/status/1985065122369314880

https://x.com/Fenerbahce/status/1985079813401379050

https://x.com/Fenerbahce/status/1985082034323140780

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrasında Önder Özen'den Sergen Yalçın tespiti: "Bir tane hata yaptı"
Derbide kırmızı kart ve Sergen Yalçın kararı!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN DERBİ ZAFERİNDE KİMLER GOL ATMIŞTI?
Fenerbahçe 2-0'dan dönüp 3-2 kazanırken; İsmail Yüksek, Marco Asensio ve Jhon Duran, skor tabelasını değiştirmişti.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.