Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrasında Önder Özen'den Sergen Yalçın tespiti: "Bir tane hata yaptı"

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 2-0'dan geri döndü ve 3-2 galip geldi. Futbol yorumcusu Önder Özen, derbi sonrasında kritik analizler yaptı ve Sergen Yalçın üzerinden ayrıca bir okuma gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN ÖNDER ÖZEN'DEN SERGEN YALÇIN VE ORKUN KÖKÇÜ SÖZLERİ

"İki takım da derbinin hakkını verdi. İzlenecek ve incelenecek çok şey var. Sergen Yalçın'ın başlangıç planı tuttu ve maçı 2-0'a getirdi. Sürpriz bir kadroyla çıktı ve 2-0 öne geçti. Ama bir tane hata yaptı! Kaptanlığı, taşıyamayacak bir oyuncuya verdi. Bu bir hata. Beşiktaş'ın mağlubiyetini taktik ve teknik üzerinden analiz etmek yanlış olur. Beşiktaş'ın kaptanı; liderlik etmesi beklenen oyuncu, kontrolden çıktı ve korkunç gerginlikle kırmızı kart gördü. Beşiktaş bugün kalitesizlikten değil, gerginlikten kaybetti. Psikolojik olarak hazır değillerdi ve kaptanları liderlik yapamadı! Fenerbahçe'de ise takımın neredeyse yarısı kötüyken, diğer isimlerle 2-0'dan döndüler! Bu hem Fenerbahçe'nin gücünü gösterir hem de hocanın sakinliğini anlatır. Haklı bir galibiyet aldı. İyi bir baskı kurdu. Fenerbahçe bugün itibarıyla şampiyonluk yarışına girdi. Domenico Tedesco, bugün büyük bir güvenoyu aldı ve bu direkt takımdan geldi. Bu çok önemliydi. Öz güveni gerçekten iyi bir noktaya geldi. Ayrıca Fenerbahçe adına şu an için Avrupa maçlarıyla birlikte, iyi bir viraj dönüldü."