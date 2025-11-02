Derbide kırmızı kart ve Sergen Yalçın kararı!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hızlı başladı. Siyah beyazlılar dev maçta 2-0 öne geçerken, derbiye kırmızı kartlar damga vurdu.

BEŞİKTAŞ'A DERBİDE KIRMIZI KART DARBESİ

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Orkun Kökçü sert bir faul yaptı ve VAR'a giden hakemden kırmızı kart kararı geldi! Olayın devamında ise Sergen Yalçın'ın tepkilerine dikkat eden hakem, Beşiktaş'a bir kırmızı kart daha verdi ve Sergen Yalçın'ı tribünlere yolladı. An itibarıyla Beşiktaş, dev maçta eksikleriyle skoru tutmaya çalışıyor.

BEŞİKTAŞ İÇİN KRİTİK EŞİK

Siyah beyazlılar derbiyi kazanması durumunda, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına tekrar dahil olacak.