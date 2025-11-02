Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Derbide kırmızı kart ve Sergen Yalçın kararı!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kritik olaylar üst üste gelişti. İlk olarak Orkun Kökçü kırmızı kart görürken; ardından ise hakem, Sergen Yalçın'ı da tribüne gönderdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Derbide kırmızı kart ve Sergen Yalçın kararı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 20:39
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 20:39

- derbisi hızlı başladı. Siyah beyazlılar dev maçta 2-0 öne geçerken, derbiye kırmızı kartlar damga vurdu.

Derbide kırmızı kart ve Sergen Yalçın kararı!

BEŞİKTAŞ'A DERBİDE KIRMIZI KART DARBESİ

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Orkun Kökçü sert bir faul yaptı ve 'a giden hakemden kararı geldi! Olayın devamında ise 'ın tepkilerine dikkat eden hakem, Beşiktaş'a bir kırmızı kart daha verdi ve Sergen Yalçın'ı tribünlere yolladı. An itibarıyla Beşiktaş, dev maçta eksikleriyle skoru tutmaya çalışıyor.

Derbide kırmızı kart ve Sergen Yalçın kararı!

BEŞİKTAŞ İÇİN KRİTİK EŞİK

Siyah beyazlılar derbiyi kazanması durumunda, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına tekrar dahil olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

SERGEN YALÇIN DERBİDE NEYİ FARKLI YAPMIŞTI?
Genç hoca, Tammy Abraham'ı kesmiş ve El Bilal Toure'yi derbide ilk 11'e almıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sergen Yalçın derbide Tammy Abraham'ı neden oynatmadığını anlattı!
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan derbi mesajı: "Keyif almamız gerekiyor"
ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#var
#sergen yalçın
#derbi
#kırmızı kart
#Fenerbahçe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.