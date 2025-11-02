Sergen Yalçın derbide Tammy Abraham'ı neden oynatmadığını anlattı!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan derbi kritikleri geldi. Siyah beyazlıların hocası Sergen Yalçın, tercihlerini anlattı.

SERGEN YALÇIN'DAN DERBİ ÖNCESİ DETAYLAR

"Hikmet hocayı kaybettik. Rahmetli kardeşimin takım arkadaşıydı. Camiamızın başı sağ olsun. Önemli bir değeri kaybettik. Maça gelince, ilk defa bu hafta sonra tam kadro çalıştık, Rafa'nın da katılmasıyla. 3-4 gün tam kadro çalıştık. Oyun planı üzerine çalıştık. İki farklı planımız var. Birisi çıkan kadro, diğeri de ikinci plan. Böyle başlamayı uygun gördüm. Arkada Paulista ile başlıyoruz. Bu tür maçları çok oynamış bir oyuncu. Sakatlıktan sonra toparlandı. İyi hazırlandık. İyi antrenmanlar yaptık. İnşallah oyunun sonucuna yansır. Bilal zaten santrfor. Biz santrfor diye aldık. Bazı oyunlarda kenarda kullandık. Bugün böyle başlamayı uygun gördük. Oyunun devamında takıma, bireysel performanslara bakacağız. Oyunun devamında başka planlara da döneceğiz."

