20°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Sergen Yalçın derbide Tammy Abraham'ı neden oynatmadığını anlattı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu. Genç çalıştırıcı, Tammy Abraham'ın yerine El Bilal Toure'yi denemek istediğini belirtti.

Sergen Yalçın derbide Tammy Abraham'ı neden oynatmadığını anlattı!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
02.11.2025
19:48
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
19:48

'ta 'dan kritikleri geldi. Siyah beyazlıların hocası Sergen Yalçın, tercihlerini anlattı.

Sergen Yalçın derbide Tammy Abraham'ı neden oynatmadığını anlattı!

SERGEN YALÇIN'DAN DERBİ ÖNCESİ DETAYLAR

"Hikmet hocayı kaybettik. Rahmetli kardeşimin takım arkadaşıydı. Camiamızın başı sağ olsun. Önemli bir değeri kaybettik. Maça gelince, ilk defa bu hafta sonra tam kadro çalıştık, Rafa'nın da katılmasıyla. 3-4 gün tam kadro çalıştık. Oyun planı üzerine çalıştık. İki farklı planımız var. Birisi çıkan kadro, diğeri de ikinci plan. Böyle başlamayı uygun gördüm. Arkada Paulista ile başlıyoruz. Bu tür maçları çok oynamış bir oyuncu. Sakatlıktan sonra toparlandı. İyi hazırlandık. İyi antrenmanlar yaptık. İnşallah oyunun sonucuna yansır. Bilal zaten santrfor. Biz santrfor diye aldık. Bazı oyunlarda kenarda kullandık. Bugün böyle başlamayı uygun gördük. Oyunun devamında takıma, bireysel performanslara bakacağız. Oyunun devamında başka planlara da döneceğiz."

https://x.com/Besiktas/status/1985010266128470511

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ KAYBEDERSE NE OLACAK?
Siyah beyazlılar Fenerbahçe'ye yenilirse, bu sezonki şampiyonluk yarışında dair umutları kalmayacak.
