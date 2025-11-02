Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan derbi mesajı: "Keyif almamız gerekiyor"

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan derbi mesajı geldi. Taktisyen antrenör, keyif almaları gerektiğine dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN BEŞİKTAŞ KRİTİKLERİ

"Archie Brown ve Levent Mercan, ikisi de iyi oyuncular. Levent bu akşam bizim yapmak istediklerimize daha çok uyuyor. Maç içinde 5 oyuncu değişikliği hakkımız var. İkisi de çok formda, bunlar lüks problemler. Ben her zaman öz güvenliyim. Buraya geldiğim ilk günden beri kendi öz güvenime sahibim. Ama takım daha önemli. Takımın öz güvenli olması daha önemli ki takım da şu an bu öz güvene sahip. Son 6 maçta 5 galibiyetimiz var. Zor maçlar oynamıştık. Bugünkü zor maça da hazırız. Keyif almamız gerekiyor. Benimle birlikte ilk İstanbul derbimiz olacak. Maç için sabırsızlanıyorum."