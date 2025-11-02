Arda Güler'den 26 milyon Euroluk transfer: Para resmen kasada!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden Arda Güler, düzenli forma giymesiyle birlikte eski takımına ek gelirler sağladı. Esasen ise anlaşmaya göre, Arda Güler'in 3. bonus aşaması da tamamlandı ve Fenerbahçe'nin transferden kazancı 26 milyon Euroya ulaştı.

FENERBAHÇE'DE EK GELİRLER DİKKAT ÇEKTİ

Real Madrid'in Fenerbahçe'den 2023-24 sezonu başında 20+10 milyon Euroya transfer ettiği Arda Güler'de, sarı lacivertlileri sevindiren bir gelişme yaşandı. Milli yıldız, La Liga'da dün oynanan Valencia maçıyla Real Madrid formasını 75. kez giydi. Böylece Fenerbahçe, milli futbolcudan 2 milyon Euro daha bonus elde etti. Ayrıca da Arda Güler'in bonservisi toplamda 26 milyon Euroyu gördü.

ARDA GÜLER'İN BONUS MADDELERİ

Fenerbahçe ile Real Madrid arasında yapılan anlaşmaya göre sarı lacivertliler; Arda Güler'in forma giydiği her 25 maçta bir, 2 milyon Euro bonus kazanacak. Milli futbolcunun toplam bonus bedeli ise 10 milyon Euro. Son olarak ise Fenerbahçe'nin, Arda Güler'in bir sonraki satışından yüzde 20 payı da bulunuyor.