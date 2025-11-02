Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Arda Güler'den 26 milyon Euroluk transfer: Para resmen kasada!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sarı lacivertlilere para kazandırmaya devam ediyor. Arda Güler'in satış sözleşmesine bonus maddeleri koyan Fenerbahçe, an itibarıyla 26 milyon Euroya ulaştı.

Arda Güler'den 26 milyon Euroluk transfer: Para resmen kasada!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 19:30

'den 'e giden , düzenli forma giymesiyle birlikte eski takımına ek gelirler sağladı. Esasen ise anlaşmaya göre, Arda Güler'in 3. bonus aşaması da tamamlandı ve Fenerbahçe'nin transferden kazancı 26 milyon Euroya ulaştı.

Arda Güler'den 26 milyon Euroluk transfer: Para resmen kasada!

FENERBAHÇE'DE EK GELİRLER DİKKAT ÇEKTİ

Real Madrid'in Fenerbahçe'den 2023-24 sezonu başında 20+10 milyon Euroya ettiği Arda Güler'de, sarı lacivertlileri sevindiren bir gelişme yaşandı. Milli yıldız, La Liga'da dün oynanan Valencia maçıyla Real Madrid formasını 75. kez giydi. Böylece Fenerbahçe, milli futbolcudan 2 milyon Euro daha bonus elde etti. Ayrıca da Arda Güler'in bonservisi toplamda 26 milyon Euroyu gördü.

Arda Güler'den 26 milyon Euroluk transfer: Para resmen kasada!

ARDA GÜLER'İN BONUS MADDELERİ

Fenerbahçe ile Real Madrid arasında yapılan anlaşmaya göre sarı lacivertliler; Arda Güler'in forma giydiği her 25 maçta bir, 2 milyon Euro bonus kazanacak. Milli futbolcunun toplam bonus bedeli ise 10 milyon Euro. Son olarak ise Fenerbahçe'nin, Arda Güler'in bir sonraki satışından yüzde 20 payı da bulunuyor.

Arda Güler'den 26 milyon Euroluk transfer: Para resmen kasada!

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER'İN SIRADAKİ BONUSLARI NE ZAMAN?
Arda Güler, Real Madrid ile 100. ve 125. maçlarında da Fenerbahçe'ye 2'şer milyon Euro daha kazandıracak.
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#transfer
#real madrid
#arda güler
#Fenerbahçe
#Bonus Programı
#Spor
