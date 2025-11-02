Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
20°
Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in notları bulundu! Yazdıkları ölümünü aydınlatacak türden

Kurucusu olduğu kripto para borsası Thodex üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunan Faruk Fatih Özer'in nasıl hayatını kaybettiği tartışılırken eşyaları arasında ölüm şeklini anlatan bir not ortaya çıktı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2025
21:22
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
21:22

Kurduğu borsası aracılığıyla çok sayıda kişiyi dolandırmaktan tutuklanan ’in kurucusu , F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kaldığı odada ölü bulunmuştu. Konuyla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in notları bulundu! Yazdıkları ölümünü aydınlatacak türden

DARICA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından Özer’in cenazesi, yakınları tarafından Kocaeli’nin Darıca ilçesine getirildi. Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Murat Balcı Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Özer'in cenazesi, Nene Hatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in notları bulundu! Yazdıkları ölümünü aydınlatacak türden

"ŞUBATTA ÇIKACAĞIM"

Fatih Özer'in ölümü şüphe çekerken Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Özer'in ölmeden önceki akşam saat 20:00’da sayım için infaz koruma memurları odasına geldiğinde "Şubat ayında çıkacağım." dedi.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in notları bulundu! Yazdıkları ölümünü aydınlatacak türden

Saat 00:00 sıralarında memurlar odasının kapısından Özer’i kontrol ettiklerinde Özer memurlara televizyon izleyip yatacağını söyledi. İnfaz koruma memurları sabah 05:30 sularında ortak alan güvenlik kamerasından baktığında televizyonun ışığının söndüğünü gördü. Asıl sayım saati 08:00’da koğuşa giren memurlar Özer’i havlu ve çarşafla banyoda asılı halde buldu.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in notları bulundu! Yazdıkları ölümünü aydınlatacak türden

NOTLARINDA SANKİ ÖLÜMÜNÜ TARİF ETMİŞ

Özer'in naaşı ilk incelemelerin ardından için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken koğuşta yapılan incelemelerde bazı notlar bulundu. Özer'in notlarında "Tabureyi koy, ipi sıkıca boynuna geçir." şeklinde yazıların bulunması dikkat çekti.

