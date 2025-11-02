Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in notları bulundu! Yazdıkları ölümünü aydınlatacak türden

Kurduğu kripto para borsası aracılığıyla çok sayıda kişiyi dolandırmaktan tutuklanan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kaldığı odada ölü bulunmuştu. Konuyla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.

DARICA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından Özer’in cenazesi, yakınları tarafından Kocaeli’nin Darıca ilçesine getirildi. Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Murat Balcı Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Özer'in cenazesi, Nene Hatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"ŞUBATTA ÇIKACAĞIM"

Fatih Özer'in ölümü şüphe çekerken Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Özer'in ölmeden önceki akşam saat 20:00’da sayım için infaz koruma memurları odasına geldiğinde "Şubat ayında çıkacağım." dedi.

Saat 00:00 sıralarında memurlar odasının kapısından Özer’i kontrol ettiklerinde Özer memurlara televizyon izleyip yatacağını söyledi. İnfaz koruma memurları sabah 05:30 sularında ortak alan güvenlik kamerasından baktığında televizyonun ışığının söndüğünü gördü. Asıl sayım saati 08:00’da koğuşa giren memurlar Özer’i havlu ve çarşafla banyoda asılı halde buldu.

NOTLARINDA SANKİ ÖLÜMÜNÜ TARİF ETMİŞ

Özer'in naaşı ilk incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken koğuşta yapılan incelemelerde bazı notlar bulundu. Özer'in notlarında "Tabureyi koy, ipi sıkıca boynuna geçir." şeklinde yazıların bulunması dikkat çekti.