Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer ölü bulundu: Jet hızıyla soruşturma başlatıldı

Hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü olarak bulundu. Özer'in bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı halde bulunduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cezaevindeki görevlilerce yapılan kontrolde Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özer'in ölümünün ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu tutuklu sanık Faruk Fatih Özer, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Eylül 2023'te verilen kararda, "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Özer'e ayrıca, "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ile 135 milyon lira adli para cezası verilmişti.