TGRT Haber

SON DAKİKA!

Gündem

Editor
 Baran Aksoy

Ehliyet yenilemek için verilen süre doldu! Hepsi iptal edildi: Şimdi 500 kat daha fazla para ödeyecekler

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süre dün itibariyle sona erdi. Verilere göre; 1 milyon 799 bin 172 kişi yenileme işlemini yapmadı. Artık ehliyetini yenilemek isteyen sürücüler, 15 TL yerine 7 bin 438 TL ödeyecek.

Ehliyet yenilemek için verilen süre doldu! Hepsi iptal edildi: Şimdi 500 kat daha fazla para ödeyecekler
Türkiye genelinde eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresi sona erdi. 1 Ocak 2016’da kullanılmaya başlanan yeni tip sürücü belgelerine geçiş için tanınan süre dün itibarıyla doldu.

Ehliyet yenilemek için verilen süre doldu! Hepsi iptal edildi: Şimdi 500 kat daha fazla para ödeyecekler

2 MİLYONA YAKIN KİŞİ EHLİYETİNİ YENİLEMEDİ

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, bugüne kadar 35 milyon 794 bin 515 kişi yeni tip ehliyetini alırken, 1 milyon 799 bin 172 kişi henüz işlemini yapmadı.

Ehliyet yenilemek için verilen süre doldu! Hepsi iptal edildi: Şimdi 500 kat daha fazla para ödeyecekler

SÜRE DOLDU

Yeni tip uygulaması 2016’da başlatılmış, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için son tarih ilk olarak 31 Aralık 2020 olarak belirlenmişti. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bu süre dört kez uzatıldı, ancak dün itibarıyla kesin olarak sona erdi. Artık eski tip ehliyetler resmi geçerliliğini yitirdi.

Ehliyet yenilemek için verilen süre doldu! Hepsi iptal edildi: Şimdi 500 kat daha fazla para ödeyecekler

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 500 KAT ARTTI

Sürenin dolmasının ardından, eski tip ehliyetini zamanında yenilemeyenler artık yeni almak zorunda kalacak. B sınıfı sürücü belgelerinde daha önce 15 lira olan yenileme ücreti, sürenin bitmesiyle birlikte 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükseldi. Yetkililer, işlemlerini henüz tamamlamayan vatandaşlara en kısa sürede nüfus müdürlüklerinden randevu alarak yeni tip ehliyete geçmeleri çağrısında bulundu.

