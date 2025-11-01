Mazda yeni logosunu resmen tanıttı: Bye bye derinlik!

Mazda yaklaşık bir yıl önce marka tescil başvurusu ortaya çıkan yeni logosunu 2025 Japonya Mobilite Fuarı'nda resmen duyurdu. Markanın 1997'de tanıttığı sembolün incelikli bir evrimi niteliğindeki logoyu, aslında daha önce Çin'de satılan EZ-60 crossover modelinde görmüştük.

MAZDA YENİ LOGOSUNU TANITTI

Volkswagen ve BMW gibi diğer otomobil üreticilerinin yaklaşımına paralel olarak Mazda da daha temiz ve düz bir görünümü benimsedi.

Yeni sembol daha keskin görünse de, bazı kullanıcılar önceki versiyonun derinliğinden yoksun olduğunu düşünüyor. Kanatlar sembolde yerini korurken, eskisine göre daha az belirgin hale gelmiş durumda.

Kurumsal imajdaki güncelleme sadece stilize edilmiş 'M' sembolü ile sınırlı kalmadı. Mazda'nın yeni modellerinde gördüğümüz gibi amblem yeni bir yazı tipiyle birleştirildi.

2026 CX-5 modelinde geleneksel amblem ön ızgarada yer alırken, bagaj kapağında ve direksiyon simidinde "Mazda" yazısı kullanıldı. Çin'deki EZ-60 ve EZ-6 (diğer pazarlarda 6e olarak adlandırılıyor) modelleri de yeni yazı tipini benimseyen araçlar arasında.

Marka yeni logonun ilk olarak dijital alanda kullanıma sunulacağını açıkladı. Şirket, mevcut modellerin geçiş yapıp yapmayacağına henüz karar vermedi, ancak gelecekteki modellerde yeni grafikler kademeli olarak benimsenmeye başlanacak.