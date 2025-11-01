Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Otomobil
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Mazda yeni logosunu resmen tanıttı: Bye bye derinlik!

Mazda yeni logosunu Japonya Mobilite Fuarı'nda tanıttı. Daha düz, minimalist ve dijital odaklı kanatlı 'M' sembolü, markanın gelecekteki modellerinde ve online mecralarında yerini alacak.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 11:32

Mazda yaklaşık bir yıl önce marka tescil başvurusu ortaya çıkan yeni logosunu 2025 Japonya Mobilite Fuarı'nda resmen duyurdu. Markanın 1997'de tanıttığı sembolün incelikli bir evrimi niteliğindeki logoyu, aslında daha önce Çin'de satılan EZ-60 crossover modelinde görmüştük.

MAZDA YENİ LOGOSUNU TANITTI

Volkswagen ve BMW gibi diğer üreticilerinin yaklaşımına paralel olarak Mazda da daha temiz ve düz bir görünümü benimsedi.

Mazda yeni logosunu resmen tanıttı: Bye bye derinlik!

Yeni sembol daha keskin görünse de, bazı kullanıcılar önceki versiyonun derinliğinden yoksun olduğunu düşünüyor. Kanatlar sembolde yerini korurken, eskisine göre daha az belirgin hale gelmiş durumda.

Kurumsal imajdaki güncelleme sadece stilize edilmiş 'M' sembolü ile sınırlı kalmadı. Mazda'nın yeni modellerinde gördüğümüz gibi amblem yeni bir yazı tipiyle birleştirildi.

Mazda yeni logosunu resmen tanıttı: Bye bye derinlik!

2026 CX-5 modelinde geleneksel amblem ön ızgarada yer alırken, bagaj kapağında ve direksiyon simidinde "Mazda" yazısı kullanıldı. Çin'deki EZ-60 ve EZ-6 (diğer pazarlarda 6e olarak adlandırılıyor) modelleri de yeni yazı tipini benimseyen araçlar arasında.

Mazda yeni logosunu resmen tanıttı: Bye bye derinlik!

Marka yeni logonun ilk olarak dijital alanda kullanıma sunulacağını açıkladı. Şirket, mevcut modellerin geçiş yapıp yapmayacağına henüz karar vermedi, ancak gelecekteki modellerde yeni grafikler kademeli olarak benimsenmeye başlanacak.

