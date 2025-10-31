Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Avrupa serüveni başladı: Togg Almanya'daki ilk sahiplerine ulaştı

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Almanya pazarındaki ilk teslimatlarını gerçekleştirdi. Togg'un Almanya’da teslimat, servis ve deneyim alanları da genişliyor...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 20:30
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 20:46

Türkiye’de büyük ilgi gören ve Avrupa’da ilk olarak ’da Eylül ayında satışa başlayan , ilk otomobilleri Stuttgart şehrindeki sahiplerine teslim etti.

Avrupa serüveni başladı: Togg Almanya'daki ilk sahiplerine ulaştı



ve modelleri ile Almanya’da satışa başlayan Togg, Stuttgart şehrinde düzenlenen bir etkinlikle ilk siparişleri araç sahiplerine teslim etti. Böylece Togg ilk kez Almanya sokaklarında yola çıkmış oldu.

Avrupa serüveni başladı: Togg Almanya'daki ilk sahiplerine ulaştı

TESLİMAT, SERVİS VE DENEYİM ALANLARI GENİŞLİYOR

Almanya’daki ilk teslimatlarını yapan Togg, ülkede kullanıcılarla buluşma noktalarını da hızla genişletiyor. İlk teslimat merkezi olarak Kelheim şehrini belirleyen marka, kısa süre içinde Neuss ilçesinde de yeni bir teslimat merkezini devreye alacak.

Avrupa serüveni başladı: Togg Almanya'daki ilk sahiplerine ulaştı



Berlin, Essen ve Nürnberg'de aktif servis noktaları hizmet verirken, Münih başta olmak üzere başka şehirlerde de servis altyapısının devreye alınması için çalışmalar yürütülecek.

UÇTAN UCA DİJİTAL OLARAK SUNACAK

Togg’un dijital deneyim platformu "" da Almanya’daki kullanıcılar için de siparişten teslimata, ödeme çözümlerinden araç yönetimine kadar tüm süreçleri uçtan uca dijital olarak sunacak. Araç içi dijital servisler, rota ve şarj planlama özellikleri ile kişiselleştirilebilir deneyimlere Almanya’da da devreye alan Togg, yakın zamanda enerji çözümleri ile Almanyada kurduğu mobilite ekosisteminin önemli bir parçası olacak.

Avrupa serüveni başladı: Togg Almanya'daki ilk sahiplerine ulaştı



Geçtiğimiz ay Münih’te düzenlenen Uluslararası Almanya Otomobil Fuarı'nda (IAA Mobility) Almanya lansmanı gerçekleştirilen T10X ve T10F modelleri, 29 Eylül’de ön siparişe açılmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli maaş promosyonu için isyan ettiren şartlar! Şikayet yağdı
ETİKETLER
#Almanya
#togg
#elektrikli araç
#t10f
#t10x
#trumore
#Iaa Mobility Stuttgart
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.