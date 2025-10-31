Subaru’dan sınırları zorlayan elektrikli model!

Subaru, Tokyo’da düzenlenen Japonya Mobilite Fuarı’nda sahneye çıkardığı Performance-E STI konseptiyle performansın geleceğine dair güçlü bir mesaj verdi. Marka, bu yeni konsepti “Subaru’nun yeni nesil performans vizyonunun öncüsü” olarak tanımlıyor.

ELEKTRİKLİ, DÖRT ÇEKER, SAF SÜRÜŞ KEYFİ

Henüz teknik detaylar paylaşılmadı ama Subaru, aracın dört tekerlekten çekişli bir altyapı üzerine kurulu olduğunu doğruladı. Bu da efsanevi STI mirasının elektrikli dönemde de yaşamaya devam edeceği anlamına geliyor.

Marka, aracın yarış köklerinden ilham aldığını, sürücü odaklı kokpit tasarımıyla ferah ve konforlu bir iç mekân sunduğunu söylüyor. Görünüşe göre Subaru, sadece hız değil, his de peşinde.

STI EFSANESİ ELEKTRİKLE BULUŞUYOR

Performance-E STI’nin mevcut bir üretim modeli üzerine kurulmadığı belirtiliyor. Bu konsept, Subaru’nun 2022’de tanıttığı ve Yamaha üretimi dört elektrik motoruyla 1073 beygir güç sunan STI E-RA projesinin devamı niteliğinde. O modelin yalnızca 1690 kilogramlık ağırlığı, markanın mühendislik sınırlarını zorladığını zaten göstermişti.

YENİ NESİL WRX DE YOLDA OLABİLİR

Tokyo standında yalnızca bu konsept yoktu. Subaru, ayrıca mevcut Impreza’nın STI versiyonunu da sergiledi. Bu aracın, ABD ve Japonya pazarlarında satılan WRX’in halefi olarak seri üretime geçmesi bekleniyor.

Boxer motor ve dört tekerlekten çekiş sisteminden vazgeçmeyen Subaru, “daha fazla insana saf sürüş keyfi yaşatmak istiyoruz” diyerek markanın kimliğini koruyacağının sinyallerini verdi.