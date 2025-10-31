Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
18°
Beşiktaş-Fenerbahçe arasında 22 milyar TL'lik derbi

Kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş evinde pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak dev derbi öncesi bazı detaylar öne çıktı. Her iki takımın kadro değerleri toplamı 22 milyar 430 milyon TL...

Beşiktaş-Fenerbahçe arasında 22 milyar TL'lik derbi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 11:10

Gözler ’in 11. haftasında oynanacak - derbisine çevrildi. öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor.

TOPLAM DEĞERLERİ 22 MİLYAR 430 MİLYON TL

’ın verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 291.80 milyon Euro’luk değeriyle ligde bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Kartal ise 167.80 milyon Euro ile üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da 22 milyar 430 milyon TL.

Beşiktaş-Fenerbahçe arasında 22 milyar TL'lik derbi

EN DEĞERLİLER JHON DURAN VE ORKUN KÖKÇÜ

Fenerbahçe’nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran derbide görev alması durumunda 35 milyon Euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak. Duran’ın oynamaması durumunda ise Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü, 28 milyon Euro ile bu alanda zirvede yer alacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe arasında 22 milyar TL'lik derbi

Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ile Youssef En-Nesyri’nin 24’er milyon Euro piyasa değeri bulunurken; Tammy Abraham, El Bilal Toure ve Jota Silva da 15’er milyon Euro ile siyah-beyazlıların en değerli futbolcuları arasında yer alıyor.

