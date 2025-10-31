Alexander Sörloth transferinde dev rakip! Fenerbahçe'ye kötü haber

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe'de yeni yönetim şampiyonluk parolası doğrultusunda çalışmalara başladı. Ocak ayı transfer döneminde takıma takviyeler yapılması bekleniyor. Bu doğrultuda Kanarya'da gündeme gelen isimlerin başında ise Atletico Madrid'in yıldız golcüsü Alexander Sörloth yer alıyor. Norveçli yıldız, gösterdiği performansla beğeni toplarken, Avrupa'daki takımların da transferde ilgi odağı oldu.

SÖRLOTH İÇİN DEV RAKİP

İspanyol basını, Sörloth'u listesinin başına alan Fenerbahçe'ye transferde dev bir rakibin çıktığını yazdı. Marca'nın haberine göre, Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Alexander Sörloth için Newcastle United'ın da devrede olduğu öğrenildi.

İngiliz ekibinin, geçen yaz transfer döneminde gündeminde olan Sörloth'u izlemek için derbiye gözlemciler gönderdiğini aktardı. Norveçli golcünün ocak ayına kadar olan süreçteki performansı, Atletico Madrid'deki geleceğini belirleyecek.

PERFORMANSI

Bu sezon İspanyol ekibinde tüm kulvarlarda 11 karşılaşmaya çıkan 29 yaşındaki futbolcu, sadece 463 dakika süre alabildi. Golcü futbolcu, sahada kaldığı dakikalar içerisinde 2 kez fileleri havalandırma başarısı gösterirken, asist yapamadı.

SÖZLEŞME DURUMU

Alexander Sörloth'un Atletico Madrid ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

MİLLİ FORMAYLA 66 MAÇ

Norveç Milli Takım formasını da 66 kez terleten Sörloth, 24 gol atarken, 12 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Süper Lig'in eski forvetinin güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.