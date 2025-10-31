Menü Kapat
18°
 Murat Makas

Alexander Sörloth transferinde dev rakip! Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe transfer planlaması doğrultusunda Atletico Madrid'in yıldız golcüsü Alexander Sörloth'u listeye aldı. Fenerbahçe Sörloth için harekete geçerken İspanyol basını çarpıcı bir iddia ortaya attı. Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip çıktı.

Alexander Sörloth transferinde dev rakip! Fenerbahçe'ye kötü haber
'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan 'de yeni yönetim şampiyonluk parolası doğrultusunda çalışmalara başladı. Ocak ayı döneminde takıma takviyeler yapılması bekleniyor. Bu doğrultuda Kanarya'da gündeme gelen isimlerin başında ise 'in yıldız golcüsü yer alıyor. Norveçli yıldız, gösterdiği performansla beğeni toplarken, Avrupa'daki takımların da transferde ilgi odağı oldu.

Alexander Sörloth transferinde dev rakip! Fenerbahçe'ye kötü haber

SÖRLOTH İÇİN DEV RAKİP

İspanyol basını, Sörloth'u listesinin başına alan Fenerbahçe'ye transferde dev bir rakibin çıktığını yazdı. Marca'nın haberine göre, Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Alexander Sörloth için 'ın da devrede olduğu öğrenildi.

İngiliz ekibinin, geçen yaz transfer döneminde gündeminde olan Sörloth'u izlemek için derbiye gözlemciler gönderdiğini aktardı. Norveçli golcünün ocak ayına kadar olan süreçteki performansı, Atletico Madrid'deki geleceğini belirleyecek.

Alexander Sörloth transferinde dev rakip! Fenerbahçe'ye kötü haber

PERFORMANSI

Bu sezon İspanyol ekibinde tüm kulvarlarda 11 karşılaşmaya çıkan 29 yaşındaki futbolcu, sadece 463 dakika süre alabildi. Golcü futbolcu, sahada kaldığı dakikalar içerisinde 2 kez fileleri havalandırma başarısı gösterirken, asist yapamadı.

SÖZLEŞME DURUMU

Alexander Sörloth'un Atletico Madrid ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Alexander Sörloth transferinde dev rakip! Fenerbahçe'ye kötü haber

MİLLİ FORMAYLA 66 MAÇ

Norveç Milli Takım formasını da 66 kez terleten Sörloth, 24 gol atarken, 12 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Süper Lig'in eski forvetinin güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

#Futbol
#transfer
#süper lig
#atletico madrid
#alexander sörloth
#Newcastle United
#Fenerbahçe
#Spor
