Spor
Fenerbahçe'ye bomba transfer iddiası! Alexander Sörloth geliyor

Fenerbahçe'yi şampiyon yapma hedefiyle yola çıkan Saadettin Saran, ocak ayı transfer dönemi için harekete geçti. Saran, En-Nesyri’nin dengesiz performansı ve Jhon Duran’ın sakatlık sıkıntıları nedeniyle kolları sıvadı. Daha önceki yıllarda da birçok kez gündeme gelen Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye bomba transfer iddiası! Alexander Sörloth geliyor
Trendyol 'in 10. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkan , rakibini 4-0 mağlup etmişti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gollerin 2'sini , diğer 2'sini ise Anderson Talisca kaydetmişti.

derbisinden önce moral depolayan Fenerbahçe için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

Fenerbahçe'ye bomba transfer iddiası! Alexander Sörloth geliyor

FENERBAHÇE GAZA BASTI

İspanyol basınına göre sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri'nin istikrarsızlığı ve Jhon Duran'ın sakatlık problemleri nedeniyle santrfor transferinde gaza bastı.

Fenerbahçe'ye bomba transfer iddiası! Alexander Sörloth geliyor

HEDEFTE SÖRLOTH VAR

Haberin devamında Fenerbahçe'nin forması giyen 'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye bomba transfer iddiası! Alexander Sörloth geliyor

Norveçli golcünün, fiziksel özellikleri ve bitiriciliğiyle Fenerbahçe'nin oyun planına mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağına vurgu yapıldı.

Ayrıca Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin kararının da önemli olduğu belirtilirken, Sörloth'un sürelerinin azalması durumunda takımdan ayrılmayı düşünebileceği yazıldı.

Sörloth, 2019/20 sezonunda Trabzonspor formasını terletmiş ve attığı 24 golle gol kralı olmuştu.

