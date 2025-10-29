Fenerbahçe'ye bomba transfer iddiası! Alexander Sörloth geliyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibini 4-0 mağlup etmişti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gollerin 2'sini Youssef En-Nesyri, diğer 2'sini ise Anderson Talisca kaydetmişti.

Beşiktaş derbisinden önce moral depolayan Fenerbahçe için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

FENERBAHÇE GAZA BASTI

İspanyol basınına göre sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri'nin istikrarsızlığı ve Jhon Duran'ın sakatlık problemleri nedeniyle santrfor transferinde gaza bastı.

HEDEFTE SÖRLOTH VAR

Haberin devamında Fenerbahçe'nin Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği ifade edildi.

Norveçli golcünün, fiziksel özellikleri ve bitiriciliğiyle Fenerbahçe'nin oyun planına mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağına vurgu yapıldı.

Ayrıca Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin kararının da önemli olduğu belirtilirken, Sörloth'un sürelerinin azalması durumunda takımdan ayrılmayı düşünebileceği yazıldı.

Sörloth, 2019/20 sezonunda Trabzonspor formasını terletmiş ve attığı 24 golle gol kralı olmuştu.