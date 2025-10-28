Fenerbahçe'nin efsane ismi Süper Lig'e geri döndü! Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile anlaştığını açıkladı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerine yeniden döndü. Daha önce de sık sık sarı lacivertli ekipte görev alacağına yönelik iddialar çıkan Volkan Demirel, başka bir Süper Lig ekibinin başına geçti.

YENİ ADRESİ GENÇLERBİRLİĞİ

Son olarak Bodrum FK'yi çalıştıran deneyimli teknik adamın yeni adresi, Süper Lig takımı Gençlerbirliği olacak. Başkent ekibi, Volkan Demirel’e resmi teklif yaptı. Volkan Demirel, resmi teklife "evet" cevabını verdi.

RESMEN AÇIKLANDI

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

https://x.com/kirmizikara/status/1983157687501095386