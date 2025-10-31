Fransa'nın başı soyguncularla dertte: Bu kez değerli metal rafinerisi soyuldu

Fransa'nın başı hırsızlalar dertte. Louvre Müzesi soygununun yankıları sürerken bu kez Lyon'da bulunan değerli metallerin işlendiği rafineride hırsızlık olayı yaşandı.

Ulusal basının Lyon Valiliği açıklamasına dayandırdığı haberlerde, Lyon’un 7. bölgesindeki Gerland mahallesinde bulunan başta altın olmak üzere değerli metallerin test edildiği Pourquery Laboratuvarı yerel saatle 14.00 civarında silahlı 5 kişi tarafından soyuldu.

ADETA CEPHANELİKLE GELDİLER

Hırsızlar, uzun namlulu silahlar ve 'patlayıcı maddeler' kullandıkları soygunun ardından araba ile olay yerinden uzaklaştı. Polis kovalamacasının ardından hırsızlar yakalandı ve çalınan metaller ele geçirildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Soygun sırasında Pourquery Laboratuvarı’nda 28 kişinin bulunduğu ve bu kişilerden 5’inin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

LOUVRE MÜZESİ NASIL SOYULDU?

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi, pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti.

Hırsızlar, toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Soygunu 7 dakikada gerçekleştiren hırsızlar motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı.