18°
Ecogreen halka arz ne zaman işlem görecek belli oldu! Halka arz sonuçları KAP’ta

Ecogreen Enerji Holding halka arzı 22,23,24 Ekim tarihlerinde talep toplamıştı. Binlerce yatırımcının katıldığı halka arzın sonuçları KAP'a bildirilirken ne zaman işlem göreceği de netleşti.

Ecogreen halka arz ne zaman işlem görecek belli oldu! Halka arz sonuçları KAP'ta
ile yakından ilgilenenlerin gündeminde Ecogreen Enerji Holding halka arzı yer aldı.

ECOGREEN HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

22,23,24 Ekim tarihlerinde ECOGR hisse kodu işe talep toplayan hissenin sonuçları ile beraber lot miktarı ve işlem tarihi belli oldu. Hisse, 3 Kasım tarihinde işlem görmeye başlayacak.

Ecogreen halka arz ne zaman işlem görecek belli oldu! Halka arz sonuçları KAP’ta

ECOGREEN HALKA ARZ SONUÇLARI

"Ecogreen Enerji Holding A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle, 22-23-24 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 10,40 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 110.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Ecogreen halka arz ne zaman işlem görecek belli oldu! Halka arz sonuçları KAP’ta


Toplam halka arz büyüklüğü 1.144.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, halka arz edilen 110.000.000 TL nominal değerli payların 8,94 katına denk gelen 983.147.718 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 4,84 katı, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 41,31 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 8,71 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 2,76 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında ekteki tabloda yer almaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Ecogreen halka arz ne zaman işlem görecek belli oldu! Halka arz sonuçları KAP’ta

ECOGREEN KAÇ LOT VERDİ?

Halka arzda 478.705 katılım ile 956 TL değerinde 92 lot dağıtımı yapıldı. Halka arzda bireysel yatırımcılara kişi başı 96-97 lot dağıtım yapıldı. Yüksek başvurulu yatırımcılar ise (1.00.001 lot ve üzeri talep giren bireysel yatırımcılar) talep ettikleri miktarın yüzde 2,44’ü oranında hisse sahibi oldu.

